上海新增2例義大利移入案例　市衛健委：隔離觀察19名密切接觸者

▲上海機場內的檢疫人員。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海今（10日）宣布新增2名義大利移入確診案例。陸媒報導，確診病例均為中國福建籍，在義大利工作生活。據悉，2人自波隆那出發，經俄羅斯莫斯科轉機後於3月8日抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構留置觀察，經綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測結果和影像學檢查等，診斷為確診病例。

▲上海市衛健委發言人鄭錦。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，上海今日舉行新聞發佈會，市衛健委發言人鄭錦、人力資源社會保障局副局長費予清、醫保局副局長張超、財政局副局長金為民出席，介紹上海新冠肺炎疫情防控工作情況。

鄭錦表示，上海市排除新冠肺炎疑似病例6例，新增治癒出院4例，新增2例確診病例是通過聯防聯控機制發現的境外輸入型病例。她提到，由於是境外輸入型病例，入關即被送至醫療機構，未去過其他場所，疾控中心也已會同海關、公安等部門展開密切接觸者排查追蹤等工作，目前已追蹤到在上海的密切接觸者19人，均已集中隔離觀察。

此外，鄭錦也指出，上海將繼續做好浦東、虹橋機場新冠肺炎疫情防控，加強入境人員健康管理，及推動相關省市「健康碼」互認等工作，並全面有序恢復全市醫療機構普通門診。

▲上海目前已有6例境外移入新冠肺炎確診案例。（示意圖／路透）

截至3月10日12時，上海市已累計排除疑似病例2549例，發現確診病例344例。確診病例中，男性180例，女性164例；年齡最大88歲，最小7個月；145例有湖北居住或旅行史，34例有湖北以外地區居住或旅行史，159例有相關病例接觸史，4例有伊朗居住史，2例有義大利居住史。