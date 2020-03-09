讚台灣防疫「陳時中部長每天開記者會」讓人安心　女記者：反而很怕回英國

▲英國女記者稱讚，陳時中部長每天開記者會等行為，讓她對疫情多了一份安心。（圖／記者張榮恩攝）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，台灣防疫工作表現再度獲得國際讚賞，英國《衛報》一名女記者近來在報導中表示，原本對於自己要來到「疫區」深感不安，然而台灣嚴謹又確實的防疫措施卻讓她大為改觀、充滿了安心感，反而現在要回到英國還比較讓她擔心。

《衛報》女記者惠特菲爾德(Kathryn Whitfield) 7日發表文章大讚台灣防疫工作，名為「台北似乎掌控了疫情，現在我比較擔心回英國」(Taipei seems to have the virus in hand. Now I worry about returning to the UK)的文章中，她表示，一周前她搭乘班機前往台灣探親，由於2003年SARS疫情的影響，導致出發前十分擔心自己即將前往「疫區」。

惠特菲爾德一上飛機發現，果然許多人和她有著一樣想法，班機上乘客寥寥無幾，但是每個機組人員都戴著口罩，乘客們還會收到一份問券，上面必須詳細填寫自己近來是否曾前往中國、伊朗、義大利等地區，以及是否有咳嗽、發燒等症狀，還宣導所有旅客抵達台灣後最好隨時戴上口罩。

惠特菲爾德抵達台灣時，海關人員不但掃描指紋也檢查額溫，還有機場人員向她噴灑了酒精，而巴士上每個人也都載著口罩，由於她事前沒有準備，司機雖然讓她上車，但不忘提醒她之後要戴口罩。

惠特菲爾德形容，在她眼中，壟罩在疫情之下的台北彷彿成了空城，不但101大樓的觀景台上人煙稀少，逛街人潮也不多，捷運上每個人都戴著口罩，就連計程車的螢幕上也都在播放著疫情訊息，這樣的景象雖然一度讓她不習慣，然而久了以後卻逐漸讓她感覺安心，一切歸功於台灣政府防疫工作的快速確實。

惠特菲爾德指出，台灣政府根據過往處理SARS的經驗，在世界衛生組織正式宣布應該要採取行動前，就迅速採取了防疫行動，他們最早隔離來自中國以及其他受到疫情影響的航班，後來甚至進一步禁飛，政府除了免費提供疫情相關資訊，衛福部長陳時中更是親力親為每天召開記者會，台灣的街頭也到處都有張貼教導民眾如何防疫的宣導海報。

在台灣的假期一周過去後，台灣的確診案例為45例，然而其中15例已經康復，而英國的確診案例卻增加至206例，其中2人死亡，種種狀況讓惠特菲爾德坦言，「現在我反而比較擔心，回家後會有什麼樣的狀況在等著我。」

▼英國目前確診人數已達到273人，其中3人死亡。（圖／路透社）

The UK has nationalised health care but the response has been inadequate compared to Taiwan. https://t.co/Wvjpowy2PF — Mal Smith (@readthinkwalk) March 8, 2020

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。