讚台灣防疫「陳時中部長每天開記者會」讓人安心　女記者：反而很怕回英國

新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散全球,台灣防疫工作表現再度獲得國際讚賞,英國《衛報》一名女記者近來在報導中表示,原本對於自己要來到「疫區」深感不安,然而台灣嚴謹又確實的防疫措施卻讓她大為改觀、充滿了安心感,反而現在要回到英國還比較讓她擔心。

《衛報》女記者惠特菲爾德(Kathryn Whitfield) 7日發表文章大讚台灣防疫工作,名為「台北似乎掌控了疫情,現在我比較擔心回英國」(Taipei seems to have the virus in hand. Now I worry about returning to the UK)的文章中,她表示,一周前她搭乘班機前往台灣探親,由於2003年SARS疫情的影響,導致出發前十分擔心自己即將前往「疫區」。

惠特菲爾德一上飛機發現,果然許多人和她有著一樣想法,班機上乘客寥寥無幾,但是每個機組人員都戴著口罩,乘客們還會收到一份問券,上面必須詳細填寫自己近來是否曾前往中國、伊朗、義大利等地區,以及是否有咳嗽、發燒等症狀,還宣導所有旅客抵達台灣後最好隨時戴上口罩。

惠特菲爾德抵達台灣時,海關人員不但掃描指紋也檢查額溫,還有機場人員向她噴灑了酒精,而巴士上每個人也都載著口罩,由於她事前沒有準備,司機雖然讓她上車,但不忘提醒她之後要戴口罩。

惠特菲爾德形容,在她眼中,壟罩在疫情之下的台北彷彿成了空城,不但101大樓的觀景台上人煙稀少,逛街人潮也不多,捷運上每個人都戴著口罩,就連計程車的螢幕上也都在播放著疫情訊息,這樣的景象雖然一度讓她不習慣,然而久了以後卻逐漸讓她感覺安心,一切歸功於台灣政府防疫工作的快速確實。

惠特菲爾德指出,台灣政府根據過往處理SARS的經驗,在世界衛生組織正式宣布應該要採取行動前,就迅速採取了防疫行動,他們最早隔離來自中國以及其他受到疫情影響的航班,後來甚至進一步禁飛,政府除了免費提供疫情相關資訊,衛福部長陳時中更是親力親為每天召開記者會,台灣的街頭也到處都有張貼教導民眾如何防疫的宣導海報。

在台灣的假期一周過去後,台灣的確診案例為45例,然而其中15例已經康復,而英國的確診案例卻增加至206例,其中2人死亡,種種狀況讓惠特菲爾德坦言,「現在我反而比較擔心,回家後會有什麼樣的狀況在等著我。」

