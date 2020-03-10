習近平「封城48天」首抵武漢　新華社：彰顯重視「始終和人民一起」

▲習近平在火神山醫院「視訊探病」。（圖／翻攝新華社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席、中共總書記習近平10日抵達武漢考察疫情防控，這也是疫情發生一個半月以來，他首次前往武漢。同日下午，《新華社》發出一篇評論，以「特殊的考察，特別的重視」來解讀習近平此次考察，文中並強調，「這次考察，是總書記關於疫情防控『一盤棋』部署的具體實踐。」

文章內提到，對疫情防控這場非常戰役，習近平一直高度重視，時刻關注疫情形勢，頻繁召開中央高層會議，深入基層調研，並多次就疫情防控工作作出重要指示，「今天（10日），他又來到了戰『疫』決勝之地武漢，親臨現場指導。」

文中指出，這是一次特殊的考察，特殊的地點、特殊的時間，無不彰顯著習近平對英雄的城市、英雄的人民，對這場戰「疫」特別的重視，「這份特別的重視，是總書記始終和人民在一起的生動體現，是對全體戰『疫』一線工作人員的關愛關懷，無比暖心；這次考察，是總書記關於疫情防控『一盤棋』部署的具體實踐，顯示了打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰的決心與態度，無比提氣。」

文章的最後還強調，「戰『疫』仍在繼續，勝利的曙光已不遠。武漢必勝！湖北必勝！中國必勝！」

此外，根據《央視》報導，習近平10日上午一下飛機，就直接前往武漢版「小湯山」火神山醫院考察，了解醫院的建設運行、患者收治、醫務人員防護保障、科研攻關等情況，並以「視訊慰問」的方式關心正在接受治療的患者、抗疫第一線的醫護人員。

▼火神山醫院患者、醫護人員透過視訊與習近平對話。

