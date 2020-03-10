到過疫區11天猝死！75歲男死後才確診　害參加喪禮300人待隔離

▲男子死後才確診，導致參加喪禮的300人都有可能被隔離。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，義大利成為歐洲疫情最嚴重的國家，目前確診人數已達7,375人，南部普利亞(Puglia)地區卻傳出，一名75歲老人死後才被確診，而其身邊有關聯的4名親友目前也都確診，導致參加喪禮的300多名賓客皆有可能需要接受隔離治療。

聖馬爾科因拉米斯(San Marco in Lamis)市長梅拉(Michele Merla)表示，這名老人生前是一名會計師，2月16日前往疫情嚴重的倫巴底區(Lombardia) 克雷莫納市(Cremona)探親後，突然出現身體不適症狀，後來於27日病逝，家人在當天為其舉行了喪禮，一共有300多名賓客到場參加，然而近日檢查結果出爐才得知他死前已經確診。

根據當地媒體報導，普利亞區目前已有14名新冠病毒確診病例，除了75歲死者外，與死者曾有過親密接觸的4名親友皆已確診，包含死者妻子、醫生以及探病親友。由於喪禮上親友們時常習慣以握手、擁抱方式向家屬致意，導致喪禮可能引發群聚性感染，被當局評論是人為造成的「災難性錯誤」，目前已對300多名賓客進行追蹤檢測，其中約有70人正在接受隔離觀察。

▼義大利成新冠肺炎重災區。（圖／達志影像／美聯社）

►越想越不對勁！OL 賺翻啦