「口罩實名制2.0」網購物流費用7元…網讚佛爆！最划算原因曝：省排隊時間

▲行政院日前拍板「口罩實名制2.0」，民眾可以透過網路預購口罩。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

行政院日前拍板「口罩實名制2.0」將採網路預購、超商取貨，購買原則與實體通路相同，成人口罩7天內3片，每片5元，在物流費用方面，需自行付7塊運費。就有網友在PTT的Gossiping板上討論「網路預購物流費用7元！」大讚真的很佛。其他人也有同感，最主要原因就是不用排隊，「省掉排隊時間，很划算啊！」

這位網友文中表示，「最新的網路預購口罩搭配超商物流，一次3片15元+7元物流費用=22元，平均一片7塊錢」，最後直讚「感覺真的很佛！」看到貼文後，不少人就點出這樣真的很划算，因為不用排隊，「7塊錢省掉排隊時間，很划算啊」、「7元換排隊1小時，值得」、「恭喜，大台北上班族」、「謝謝，終於可以買到了。」

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其他網友則紛紛留言，「排隊的地方從藥局又變回超商而已」、「網購運費都要60了……根本佛」、「超佛，只是超商店員要崩潰了吧XD」、「不用講到這麼複雜，就多元管道，各取所需」、「不想付7塊，你可以花一小時排隊」、「這個東西厚，背後要串前後台還要物流送加開發票，7元根本賠錢事業。」

▼口罩實名制2.0將試營運。（圖／ETtoday製圖）

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