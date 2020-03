雪梨男瘋狂咳嗽倒在公車站　路人嚇壞「只顧拍照」不敢靠近救他！

▲位於雪梨的埃平男子高中,傳出16歲男子確診後,被當局下令停課。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴散引發全球恐慌,澳洲雪梨近來傳出,一名男子在公車站突然不停咳嗽,最後甚至整個人倒在地上,把附近民眾嚇得一哄而散,只敢在遠處用手機拍照,卻沒有人上前給予幫助。

英國《每日郵報》報導,疫情近來擴散至雪梨市各地,一名網友po文表示,居住在雪梨市西北部的他,在郊區賴德(Ryde)一公車站等車時,一名不停咳嗽的男子突然倒在地上,立即造成許多路人恐慌,還有人趕緊打電話請救援人員前來幫忙。

這名網友表示,「我現在在雪梨西北部,離家這麼近發生這種事讓我很害怕,我身邊許多就讀埃平男子高中(Epping Boys High School)的同學或朋友,最近都去醫院接受了檢查,幸好還沒有人確診」。



報導中提到,事發地點賴德,近來與埃平(Epping) 、麥覺理公園(Macquarie Park)等地一同被當局標記為疫區,短短3天內已經有2名醫生、1名大學教授、2名養老院老人以及1名護理人員確診,而網友所提到的埃平男子高中則於6日被證實,又新增一名16歲高中生確診,他疑似是被在賴德醫院工作的母親所感染。目前澳洲確診案例已達81例,造成3人死亡。

Panic in Sydney as a man COLLAPSES while having a coughing fit in Australia's coronavirus epicentre, Ryde - and people just stand round and take photos.

The man was 'coughing non stop' as he collapsed to the floor of the bus shelter https://t.co/wziQazrkZm