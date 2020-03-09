雪梨男瘋狂咳嗽倒在公車站　路人嚇壞「只顧拍照」不敢靠近救他！

▲位於雪梨的埃平男子高中，傳出16歲男子確診後，被當局下令停課。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散引發全球恐慌，澳洲雪梨近來傳出，一名男子在公車站突然不停咳嗽，最後甚至整個人倒在地上，把附近民眾嚇得一哄而散，只敢在遠處用手機拍照，卻沒有人上前給予幫助。

英國《每日郵報》報導，疫情近來擴散至雪梨市各地，一名網友po文表示，居住在雪梨市西北部的他，在郊區賴德(Ryde)一公車站等車時，一名不停咳嗽的男子突然倒在地上，立即造成許多路人恐慌，還有人趕緊打電話請救援人員前來幫忙。

這名網友表示，「我現在在雪梨西北部，離家這麼近發生這種事讓我很害怕，我身邊許多就讀埃平男子高中(Epping Boys High School)的同學或朋友，最近都去醫院接受了檢查，幸好還沒有人確診」。



報導中提到，事發地點賴德，近來與埃平(Epping) 、麥覺理公園(Macquarie Park)等地一同被當局標記為疫區，短短3天內已經有2名醫生、1名大學教授、2名養老院老人以及1名護理人員確診，而網友所提到的埃平男子高中則於6日被證實，又新增一名16歲高中生確診，他疑似是被在賴德醫院工作的母親所感染。目前澳洲確診案例已達81例，造成3人死亡。

Panic in Sydney as a man COLLAPSES while having a coughing fit in Australia's coronavirus epicentre, Ryde - and people just stand round and take photos.

The man was 'coughing non stop' as he collapsed to the floor of the bus shelter https://t.co/wziQazrkZm — Dagmar Unger (@DagmarUnger) March 7, 2020

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