拔剪切炸樣樣來　南大附小小學生追尋台灣味

▲南大附小彩虹斑馬志工隊師生20人，來到台南七股紅蔥頭田，親自下田拔紅蔥、剪蔥尾、切蔥頭，以及炸油蔥酥，深刻體驗有「紅目蔥」之稱的七股紅蔥頭。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附小彩虹斑馬志工隊，執行教育部自主學習計畫，師生20人一大早來到台南七股紅蔥頭田，親自下田拔紅蔥、剪蔥尾、切蔥頭，以及炸油蔥酥，過程中因紅蔥頭的嗆味，學童紛紛「淚流滿面」，深刻體驗有「紅目蔥」之稱的七股紅蔥頭。

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台南七股紅蔥頭產量占全國第1位，常用來爆香或製成油蔥酥。指導老師張景傑表示，紅蔥頭有如餐食中的紅寶石，許多小吃如：碗粿、肉丸、肉粽、蚵仔麵線、粄條經常有它的身影，因此帶領學生追尋這一道台灣味。

兩代種植紅蔥頭十餘年的蔥農楊志寶，站在田間仔細向學生說明種植過程。他說：七股紅蔥頭品質高，香味十足，不論是鮮食料理或油炸成油蔥酥都很合適；當葉尾逐漸黃化時，養分回流至鱗莖，蔥頭就會逐漸膨大，這就是「落頭」，表示已經成熟了。

南大附小學生林鼎芫說，剪掉不要的蔥尾每台斤的工資只有2元，17位同學花了兩小時共剪240斤紅蔥頭，平均每人時薪14元，實在太辛苦了！學生蔡婉禎說，剪蔥專用的剪刀，刀刃較寬大，刀柄有塑膠套，而且中間有彈簧，這樣剪起來比較省力，手也不痛，真是聰明的設計。

在社區媽媽的教導下，學童拿著菜刀細心將紅蔥頭切片，嗆味讓大家邊切邊哭，接著在油鍋裡放入豬板油，再倒入切好的紅蔥片，油炸20分鐘就可起鍋，香噴噴的油蔥酥令人垂涎三尺。學生吳若瀅說，經過一連串拔蔥、剪蔥、切蔥、炸蔥體驗，這道台灣味真是得之不易呢！

學生訪問蔥農後，發現蔥綠被丟棄在田間，都覺得好可惜，大家相約回去腦力激盪，試著幫蔥綠找到新出路，相約日後再訪紅蔥田。楊志寶表示，這群熱情的師生令人感動，希望繼北三星蔥之後，南七股蔥也能闖出名號。

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