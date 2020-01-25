最有台灣味的春節　台南市議會與2萬鄉親聖母廟煙火晚會跨年迎新年

▲台南市議會郭信良議長率領議員與陳亭妃立委、聖母廟主委王明義、黃偉哲市長、市議員蔡旺詮等人，與2萬名民眾一起迎農曆年到來。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

不同於傳統除夕夜在家圍爐守歲，台南市議會今年首創與安南區正統鹿耳門聖母廟及陳亭妃立委服務處，合辦全國唯一除夕跨年晚會，郭信良議長率領議員與陳亭妃立委、聖母廟主委王明義、黃偉哲市長等，與2萬名民眾在聖母廟一起迎接農曆年到來。

精彩熱鬧的歌舞表演、長達5分鐘的煙火秀及好禮摸彩大放送等活動內容，猶如一場除夕嘉年華會，讓前往會場的民眾直呼太棒了。聖母廟「2020金鼠迎春除夕守歲系列活動」一連進行30天，郭信良議長歡迎全國民眾踴躍到台南過年，同時祈求媽祖賜福保佑，過個最有台灣味的春節。

郭信良議長指出，過年有新曆年跟農曆年，全世界有許多地方在12月31日辦理跨年倒數活動迎接新曆年到來，卻獨漏農曆年。國人除夕向來有守歲的傳統，但是許多人在圍爐過後，不是玩手機就是看電視，為了讓民眾有個可以闔家參與的活動，並且過一個真正屬於台灣的農曆跨年，在聖母廟、立委陳亭妃及各界努力下，今年全台首創於正統鹿耳門聖母廟，推出除夕跨年晚會及春節祈福燈會，邀請全國民眾來台南感受濃濃過年氣氛。

陳亭妃立委感謝許多單位促成，同時也謝謝許多人犧牲與家人相處時光，到現場擔任志工，協助活動盡善盡美；聖母廟主委王明義表示，這項活動寫下全台廟宇首創於除夕辦理跨年晚會的歷史，希望明年再續；黃偉哲市長則稱讚，這是最有台灣味的農曆春節。議員吳通龍、蔡淑惠、蔡秋蘭、王錦德、陳碧玉、陳昆和、李偉智、周麗津、陳怡珍、李啓維、郭清華、李中岑、蔡旺詮、趙昆原、黃麗招等，特別到場參與，與民同樂。

煙火秀分兩階段進行，晚上9時20分，待郭信良議長、陳亭妃立委、王明義主委與黃偉哲市長等人共同啟燈，施放第一波煙火，而在除夕夜11時59分，現場一起倒數計時迎接金鼠年到來後，更有長達5分鐘的煙火秀。五彩繽紛絢爛迷人的高空煙火，讓人看得目不轉睛，現場歡呼聲不斷，開心迎接春節到來。許多民眾說，能在除夕夜跟大家一起在戶外守歲，互道恭禧、新年快樂，是非常新鮮、難忘又有趣的經驗。

晚會邀請藝人蕭秉治、愷樂、陳零九、大支、董事長樂團、喬幼等帶來精彩演出，同時還提供65吋平板電視、筆記型電腦、電動機車及平板電腦等大獎讓民眾摸彩。此外，台南市議會及聖母廟分別準備1000個錢母和2020個小福袋發送給到場民眾，為民眾祈求好運。

「2020金鼠迎春除夕守歲系列活動」自1月24日到2月22日止，一連30天，除了除夕跨年晚會，還有祈福燈會，在聖母廟兩側香客大樓及護城河等場地，布滿五彩繽紛的燈飾，媽祖主燈、財神爺、漫威系列等造型燈飾，可愛又吸睛，尤其夜晚花燈在護城河上的倒影美侖美奐，不容錯過。此外，聖母廟在過年期間推出摸春牛、國際高空煙火秀等等精彩豐富活動。郭信良議長誠摯歡迎全國所有鄉親好朋友，扶老攜幼，闔家來到台南走春，過一個屬於台灣人的農曆年。

由於此次活動十分盛大，郭信良議長特別感謝交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處、台江國家公園管理處、市府民政局、文化局、觀光旅遊局、安南區公所、中華日報及台南市立醫院等單位的配合，而對於許多贊助單位的支持，郭信良議長亦表感恩，謝謝大家全力促成，讓民眾有個不一樣的除夕跨年活動。