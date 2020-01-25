　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

最有台灣味的春節　台南市議會與2萬鄉親聖母廟煙火晚會跨年迎新年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議會郭信良議長率領議員與陳亭妃立委、聖母廟主委王明義、黃偉哲市長等人，與2萬名民眾一起迎農曆年到來。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會郭信良議長率領議員與陳亭妃立委、聖母廟主委王明義、黃偉哲市長、市議員蔡旺詮等人，與2萬名民眾一起迎農曆年到來。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

不同於傳統除夕夜在家圍爐守歲，台南市議會今年首創與安南區正統鹿耳門聖母廟及陳亭妃立委服務處，合辦全國唯一除夕跨年晚會，郭信良議長率領議員與陳亭妃立委、聖母廟主委王明義、黃偉哲市長等，與2萬名民眾在聖母廟一起迎接農曆年到來。

精彩熱鬧的歌舞表演、長達5分鐘的煙火秀及好禮摸彩大放送等活動內容，猶如一場除夕嘉年華會，讓前往會場的民眾直呼太棒了。聖母廟「2020金鼠迎春除夕守歲系列活動」一連進行30天，郭信良議長歡迎全國民眾踴躍到台南過年，同時祈求媽祖賜福保佑，過個最有台灣味的春節。

▲台南市議會郭信良議長率領議員與陳亭妃立委、聖母廟主委王明義、黃偉哲市長等人，與2萬名民眾一起迎農曆年到來。（圖／記者林悅翻攝）

郭信良議長指出，過年有新曆年跟農曆年，全世界有許多地方在12月31日辦理跨年倒數活動迎接新曆年到來，卻獨漏農曆年。國人除夕向來有守歲的傳統，但是許多人在圍爐過後，不是玩手機就是看電視，為了讓民眾有個可以闔家參與的活動，並且過一個真正屬於台灣的農曆跨年，在聖母廟、立委陳亭妃及各界努力下，今年全台首創於正統鹿耳門聖母廟，推出除夕跨年晚會及春節祈福燈會，邀請全國民眾來台南感受濃濃過年氣氛。

▲台南市議會郭信良議長率領議員與陳亭妃立委、聖母廟主委王明義、黃偉哲市長等人，與2萬名民眾一起迎農曆年到來。（圖／記者林悅翻攝）

陳亭妃立委感謝許多單位促成，同時也謝謝許多人犧牲與家人相處時光，到現場擔任志工，協助活動盡善盡美；聖母廟主委王明義表示，這項活動寫下全台廟宇首創於除夕辦理跨年晚會的歷史，希望明年再續；黃偉哲市長則稱讚，這是最有台灣味的農曆春節。議員吳通龍、蔡淑惠、蔡秋蘭、王錦德、陳碧玉、陳昆和、李偉智、周麗津、陳怡珍、李啓維、郭清華、李中岑、蔡旺詮、趙昆原、黃麗招等，特別到場參與，與民同樂。

煙火秀分兩階段進行，晚上9時20分，待郭信良議長、陳亭妃立委、王明義主委與黃偉哲市長等人共同啟燈，施放第一波煙火，而在除夕夜11時59分，現場一起倒數計時迎接金鼠年到來後，更有長達5分鐘的煙火秀。五彩繽紛絢爛迷人的高空煙火，讓人看得目不轉睛，現場歡呼聲不斷，開心迎接春節到來。許多民眾說，能在除夕夜跟大家一起在戶外守歲，互道恭禧、新年快樂，是非常新鮮、難忘又有趣的經驗。

▲台南市議會郭信良議長率領議員與陳亭妃立委、聖母廟主委王明義、黃偉哲市長等人，與2萬名民眾一起迎農曆年到來。（圖／記者林悅翻攝）

晚會邀請藝人蕭秉治、愷樂、陳零九、大支、董事長樂團、喬幼等帶來精彩演出，同時還提供65吋平板電視、筆記型電腦、電動機車及平板電腦等大獎讓民眾摸彩。此外，台南市議會及聖母廟分別準備1000個錢母和2020個小福袋發送給到場民眾，為民眾祈求好運。

「2020金鼠迎春除夕守歲系列活動」自1月24日到2月22日止，一連30天，除了除夕跨年晚會，還有祈福燈會，在聖母廟兩側香客大樓及護城河等場地，布滿五彩繽紛的燈飾，媽祖主燈、財神爺、漫威系列等造型燈飾，可愛又吸睛，尤其夜晚花燈在護城河上的倒影美侖美奐，不容錯過。此外，聖母廟在過年期間推出摸春牛、國際高空煙火秀等等精彩豐富活動。郭信良議長誠摯歡迎全國所有鄉親好朋友，扶老攜幼，闔家來到台南走春，過一個屬於台灣人的農曆年。

由於此次活動十分盛大，郭信良議長特別感謝交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處、台江國家公園管理處、市府民政局、文化局、觀光旅遊局、安南區公所、中華日報及台南市立醫院等單位的配合，而對於許多贊助單位的支持，郭信良議長亦表感恩，謝謝大家全力促成，讓民眾有個不一樣的除夕跨年活動。

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

武漢肺炎疫情無法入境！　彰化「重慶銅梁火龍表演團」活動取消

大台南公車及轉運站　全面加強武漢肺炎防疫措施

門口慘被撒冥紙！武漢返台男台中逛百貨遭肉搜…本人還原逛街經過

門前被撒冥紙！台中男「武漢返台」趴趴走引恐慌…他委屈：很注意防疫，我也怕死

交通執法無假期　南警二分局春節加強交通執法查酒駕

「我也很怕死！」武漢返台男台中逛百貨…本人無奈回應

影／台中男「武漢返台」爽打卡找到人了！市府：若未自主隔離14天...最高罰15萬

臺灣運動創新加速器第三期成果發表　13隊運動科技新創表現亮眼

影／台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

影／台中男「武漢返台」趴趴走引恐慌！網急PO提醒…這個動作恐觸法

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

武漢肺炎疫情無法入境！　彰化「重慶銅梁火龍表演團」活動取消

大台南公車及轉運站　全面加強武漢肺炎防疫措施

門口慘被撒冥紙！武漢返台男台中逛百貨遭肉搜…本人還原逛街經過

門前被撒冥紙！台中男「武漢返台」趴趴走引恐慌…他委屈：很注意防疫，我也怕死

交通執法無假期　南警二分局春節加強交通執法查酒駕

「我也很怕死！」武漢返台男台中逛百貨…本人無奈回應

影／台中男「武漢返台」爽打卡找到人了！市府：若未自主隔離14天...最高罰15萬

臺灣運動創新加速器第三期成果發表　13隊運動科技新創表現亮眼

影／台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

影／台中男「武漢返台」趴趴走引恐慌！網急PO提醒…這個動作恐觸法

讓女友未婚生子又劈腿！　龍劭華風流3年交出財產懺悔：妳不是我最愛，但是我老婆

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

地方熱門新聞

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

即／澎湖2女返鄉發高燒　送入負壓隔離病房

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

武漢返台男台中逛街　家門被撒冥紙

左營台商害慘金芭黎　業者曝光他當天玩啥

門前被撒冥紙！台中男「武漢返台」趴趴走引恐慌

台中男武漢返鄉　市府：已要求居家隔離

台中男武漢返台趴趴走..急PO網恐觸法

中捷綠線年底通車　中台灣生活圈

2020過年走春景推薦　桃園千郁農場

淡海輕軌藍海線拚通車　添交通機能

春節期間山老鼠、通緝犯全栽了！

更多熱門

相關新聞

年初一現走春車龍！國5北上、南向齊塞

年初一現走春車龍！國5北上、南向齊塞

大年初一要走春，國道一早就出現拜年車潮，下午新一波車潮湧現，國5北上、南向路段車多壅塞，車速皆低於40公里。高公局指出，下午有6大路段恐怕也是有車多壅塞情形，建議用路人出發前先查詢路況。

陸男返鄉探望外公被嗆 結局翻轉

陸男返鄉探望外公被嗆 結局翻轉

避開春節人車潮　花蓮規劃替代道路懶人包

避開春節人車潮　花蓮規劃替代道路懶人包

春節南迴順暢不打結　交通管制看這裡

春節南迴順暢不打結　交通管制看這裡

過年「10大禁忌」母湯踩雷！大年初一最危險

過年「10大禁忌」母湯踩雷！大年初一最危險

關鍵字：

台灣味春節台南市議會聖母廟煙火晚會跨年

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

《超偶》最年輕冠軍消失7年！月入15K

即／澎湖2女返鄉發高燒　送入負壓隔離病房

獨／武漢團返陸淚謝台灣：碰到這種事誰都不願意

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

台商承認感染武漢肺炎　舞小姐崩潰遭隔離

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

武漢肺炎疫情　1940緊急記者會

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面