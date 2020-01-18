南大附小小學生畫海報搭火車　不辭辛勞救草菇





▲台南南大附小彩虹斑馬志工隊親師生40人，將研究3個月的拯救草菇建議書，透過大海報向柳營區長李宗翰及6戶菇農們報告，獲得高度肯定。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南南大附小彩虹斑馬志工隊親師生40人，18日一大早特別從台南搭火車到新營，再轉公車至柳營果毅後草菇寮，將研究3個月的拯救草菇建議書，透過大海報向柳營區長李宗翰及6戶菇農們報告，精采的內容獲得在場人士高度肯定。

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南大附小指導老師張景傑表示，發現柳營果毅後草菇寮一棟棟被拆除，決心帶著學生認識草菇產業，試著在草菇產銷盡點心力。去年10月帶著學生到果毅後了解草菇現況，接著又往台中新社香菇園考察，並指導學生透過SWOT分析及擬定USED對策，將具體建議寫在大海報向菇農報告。

學生陳畇蓁說，絞盡腦汁才把書面報告內容轉換成大海報，字不但要少、語意又須清楚，真是一大挑戰。郭晉愷表示，老師教大家寫POP字體，跟一般寫字的方式不一樣，寫錯一個字整張海報就要重寫，壓力大卻有成就感。蔡子瑩說，我們畫了草菇吉祥物菇嬤和菇吉祖孫二人，象徵草菇一代一代永續傳承。

柳營區長李宗翰提到，感謝南大附小學生關心本地草菇產業，將協調各相關單位給予菇農協助，期待草菇能成為柳營的農產品代表。草菇阿嬤王陳秀娥及菇農說，謝謝孩子們發起的拯救草菇大作戰，我們會努力讓草菇發揚光大。

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