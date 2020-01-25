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中西餐攜手合作　開平餐飲創意台灣味年菜橫掃過年餐桌

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▲▼ 開平年菜 。（圖／開平餐飲學校提供）

▲學生為民眾示範如何輕鬆準備年菜。（圖／開平餐飲學校提供）

記者崔至雲／台北報導

明天就是除夕了，想好今年的年菜要怎麼張羅了嗎？開平餐飲學校今年依舊推出「銀花萬簇迎金鼠 開平新春年菜」，雖然今年的年菜料理已銷售完畢，但看看學生們的年菜特色，也可以為過幾天瞭解增加些不一樣的創意。

開平餐飲高三學生今年推出「銀花萬簇迎金鼠」，既去年西餐料理加入年菜菜單當中，大獲好評之後，今年仍以創意料理手法結合在地食材，呈現出極具特色的台灣味年菜。

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▲▼ 開平年菜 。（圖／開平餐飲學校提供）

▲荷葉臘味飯。（圖／開平餐飲學校提供）

為回饋鄉里，日前學生也示範幾道特別的年菜製作方式，考量到年菜時常吃不完或吃膩的情況，學生也特別構思教學年菜不同的烹調吃法，讓大家不僅吃得美味，更能整個過年都吃得津津有味。

觀察到越來越多家庭喜歡嘗試不同於傳統的年菜料理，今年的年菜西餐鹽麴水果紅酒燉牛頰、BBQ茴香豬肋排，採用低溫烹調製作，搭配台灣鳳梨等水果醬汁，吃起來軟嫩又清爽。而向來主導年菜研發的中餐組學生，則以更細緻的烹調手法，結合台灣在地食材，開發共計十道中餐年菜，如台式醉香雞打破傳統作法，以台灣啤酒醃漬雞肉，增添軟嫩度及獨特香氣；荷葉臘味飯則取自筒仔米糕的製作靈感，調整長糯米和圓糯米的比例，使其口感兼具Q彈與香甜。

▲▼ 開平年菜 。（圖／開平餐飲學校提供）

▲鹽麴水果紅酒燉牛頰。（圖／開平餐飲學校提供）

開平餐飲學校每年所推出的年菜都由學生自主設計、規劃以及製作。今年年菜專案執行長楊易真表示，「去年看到學長姐推出獨創年菜時，我就把這個專案設定為自己三年級的目標，我也想推出屬於我們的年菜。」

楊易真表示，在進入開平就讀後，歷經學校以分段、主題、社會化的彼得思教育法，藉由一個個企劃專案執行以及扎實的餐飲專業能力培養，讓他在學習的過程當中獲得自信與成就感，也讓他找到未來努力的目標志向。

▲▼ 開平年菜 。（圖／開平餐飲學校提供）

▲辣味蘿蔔糕。（圖／開平餐飲學校提供）

開平表示，年菜不僅只有中餐可以展現，西餐也可以成為餐桌上的年菜焦點，相信由西餐組及中餐組學生共同合作，推出兩道極具創意的「西式台味」年菜，相信可以讓不同喜好的家庭有更多選擇。
 

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