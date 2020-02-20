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親子

愛女被嘲諷　她讚對方家長：謝謝妳願意跟我一起教孩子

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

當小孩被陌生人惡意嘲笑，身為家長的您會追上去理論？還是安慰孩子不要太在意呢？

事情發生在農曆年前，因為要答謝朋友幫忙，我跟女兒DAHLIA到超市挑選禮盒，那時正值晚餐時刻，但我們還沒有吃，DAHLIA在旁邊不知道是不是受到零食的誘惑，猛喊著肚子餓，為了安撫孩子的情緒，我讓她自己挑一個麵包擋一下，叮嚀她出賣場才能打開。

看來DAHLIA真餓了，一出大門就迫不及待拿起麵包享用，此刻一對國小姐弟檔與我們錯身而過，穿著淺水藍羽绒外套的弟弟，在經過DA的時候，對滿嘴塞麵包的她，狠狠嘲諷一句：「妹妹妳不要再吃了，一直吃！」就跑進賣場，DA拿著麵包一臉呆掉，我追過去對弟弟喊：「你說什麼～你不要走！」

只見姐弟倆小碎步到收銀台前面，我想一定是找爸媽吧，便停留了一會兒，弟弟似乎想找掩護，走到一名女士旁邊，我拎著DAHLIA客客氣氣地上前跟那位女士說明原委：「不好意思，這位小朋友剛剛在門外，對我女兒說：『不要再吃了』就跑走。」謝天謝地，這位媽媽非常明理，立刻教訓兒子，要兒子跟我女兒道歉。

在憤怒的媽媽與冷眼的姊姊面前，小男生向我女兒說對不起，我猜他一定沒料到對方媽媽會追上來討公道，為了避免這樣他再做類似的事，我沒有說「沒關係」而是回他「下次不要這樣嘲笑別人，很沒禮貌！」他媽媽追加：「你慘了，我回家一定教訓你！」

我知道很多家長碰到這種情況，多叫孩子不要在意，選擇容忍、摸摸鼻子走了，但消極面對的結果，將導致小孩對自我和父母產生不信任與自卑感，因為沒人幫他們主持正義，自己又還沒有足夠的力量抵抗，隨著時間過去，孩子沒有練習反駁的機會，將越來越軟弱、越來越逃避，受欺負的機會也隨之增加。

咦？聽起來是不是很熟悉？對！這小小的嘲諷就是霸凌的開端！所以我不斷強調，從小不教他們維護自己的名譽，長大哪懂得捍衛自家的權益？這不是玻璃心，而是必要的反擊！

勇敢去追究，不只降低孩子被欺負的風險，也會抑止下一個小霸王的出現，您相不相信？那位小男孩受到這次教訓，下次碎嘴前，一定會稍微考量風險，不會再這麼逞威風了！所以孩子碰到惡意行為，家長絕對不能姑息縱容，我也感謝這位媽媽，願意跟我一起教孩子，這是最好的教養示範。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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