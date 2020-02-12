疫情新受害者「竟然是他」　陸小學生「團結負評」下架app

▲大陸學生拒用釘釘上網課，APP評價從4.9星變1顆星。（圖／翻攝SocialMarketing）

記者任以芳／綜合報導

對抗武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）疫情，全大陸超過2億人在家使用雲辦公，就連還沒正式開學的小學生，也使用這款辦公軟件，在家線上看老師直播教學。沒想到引起孩子們反彈，阿里巴巴集團引最以為傲的辦公軟體釘釘，竟然被大陸小學生集體接力打評分，強迫下架手機平台。

▲大陸政府要求各大企業申請復工，必須使用阿里旗下辦公軟體釘釘。（圖／翻攝 浙江發布）

今年農曆新年期間大陸爆發疫情，阿里巴巴雲端經濟體發揮最大功效，B2B、菜鳥、釘釘、盒馬全線動員，讓不能出門民眾，也能使用APP軟件正常生活。其中，辦公軟件釘釘，在疫情期間立下汗馬功勞，大陸近1000萬家企業、約2億人在家「雲辦公」，全靠釘釘，就連小學生也不例外。

▲小學生拒上網課，下架辦公軟體釘釘。（圖／翻攝 微博 娛小貓）

根據了解，大陸還沒正式復工、開學前，釘釘的語音視訊系統，讓很多孩子大崩潰。老師當起網紅直播教課，小朋友乖乖配合釘釘網課的生活，每天10小時坐在電腦前用功念書，家長看來是好事，小朋友實在受不了，於是網路上開始串聯下架釘釘。

▲小學生拒上網課，無俚頭留言，給釘釘負評下架。（圖／翻攝SocialMarketing）

據了解，手機APP評分只要低於一分，就會被強制下架。這消息對大陸小學生來說，簡直是救贖。孩子們紛紛拿起手機，殘忍的對釘釘進行無俚頭評分，有人留言「我愛學習」、「為何讓我看到老師帥氣的臉」、「寧可關教室也不願上網課」、「在釘釘上課就跟歷險一樣」、「感謝蝙蝠讓我們相遇」..等爆笑的一顆星留言。小學生們瘋狂打負評，釘釘原本4.9人氣高分一下子變成1.6分。

號稱全能王的釘釘，作夢都沒想到「實在太冤了！」一個APP能做到11億次安裝，評分卻只有一星半。大陸網友笑說，一個網課風暴，連馬雲都被小學生出征！也有網友暗黑分析，釘釘的負評，還包含千千萬萬個被荼毒的上班族心情。

▲釘釘有美顏直播，休假在家上班族不用擔心素顏，照樣開會。（圖／翻攝 微博 釘釘）

號稱全能王釘釘，原本是設計給上班族使用。之前引發不少人抗議，簡直是老闆的二打手。因為釘釘有瘋狂提示功能，老闆可以每五分鐘緊迫盯人進度，外加出差有臉部辨識打卡，證明有到目的地。釘釘還有美顏直播，休假在家上班族隨時被急叩起來視訊會議，不用擔心素顏醜態，隨時隨地讓老闆一手掌握行蹤。如今，武漢肺炎疫情尚未控制，儘管小學生、上班族內心反彈，看來釘釘的「」無所不在還要好一陣子。