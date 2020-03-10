紅豆從賣500斤到3300斤　萬丹青農陳芊樺花了6年達標

▲屏東縣萬丹鄉女青農陳芊樺目前可以賣到 3300斤紅豆 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

原在北部上班的屏東縣萬丹鄉女青農陳芊樺，因父母親身體不好，6前年辭去工作回鄉幫忙種田，種植紅豆及水稻和部份絲瓜及苦瓜，並嘗試銷售紅豆，目前已可以賣到3300斤，展現銷售能力。

陳芊樺指出，回來照顧父母親身體，也要幫忙田裏工作，由於從小在鄉村長大對務農不陌生，但專業知識，還是得靠研習，她報名當時屏東縣政府舉辦的燕南飛計畫，讓年輕人從農有實習的機會，更到高雄農改場上課，學得很多農業上的技術。

她表示，長輩種田的習慣，會用重肥重藥造成土壤酸化及植株敗壞，她聽從指導，從肥培管理及安全用藥學習。尤其是種紅豆，因萬丹紅豆很有名，但都賣給盤商，價格不穩定。

從小就有生意頭腦的她，向父親提出自己來賣紅豆的想法，她向父親要了500斤紅豆，開始到臉書及網路直銷，不到幾個月就賣光了，由於她在紅豆管理上特別用心，除了管理上，採收時不用落葉劑自然曬乾，強調安全健康自然落葉，9分地的紅豆田收成將近3300斤，依然完售。

她說，父母親生病後所有農耕工作都落到她肩上，稻田管理除了重機械要請人幫忙外，其他拔草及灌溉和施肥幾乎都自己來，她也會自嘲說，以前是打扮光鮮亮麗的OL，現在是村姑的樣子，但她認為屏東太陽有溫暖，自然會讓耕作的人溫飽。

除了新鮮紅豆網路銷售外，檢驗合格無農藥殘留，更委託工廠製造蜜紅豆及小時候常吃「黑雞丸」紅豆丸，很受消費者喜愛，現在也開始到消費地展售，讓更多產品行銷更多通路。

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