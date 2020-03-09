「有人在乎真好」生日前一天收到生日蛋糕　內埔警好窩心

▲屏東縣內埔警分局員警3月份起，在生日前一天都會接到來自分局的生日蛋糕，讓員警感到窩心 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局員警自3月起，在生日的前一天都可以收到分局一份貼心的生日蛋糕，讓員警感到很窩心。

▲▼上圖，分局長蔡耀順（右）致贈蛋糕；下圖左。

曾有基層同仁提及能否在生日當天放「生日假」，雖然現行的制度經評估可行性尚低，惟警察同仁因勤務的輪番，確實常錯失了與家人及朋友的相聚。

內埔警分局為表達對分局每位同仁生日的祝福，與轄區的蛋糕店合作，共訂製了202個蛋糕，除了編制員警外，也包括行政人員。廠商於每位同仁的生日前一天送生日蛋糕至該同仁服務的單位，所以蛋糕也可能外送到山區的瑪家所、佳義所及泰武所。

分局表示，之所以選在生日的前一天送生日蛋糕，是讓部分同仁習慣在生日當天請假，站在分局的立場，同仁選擇任何慶生的方式，分局都會祝福。生日的同仁可以選擇將蛋糕攜回，與親友共同分享，也讓親友得知分局對同仁的重視；或是同仁可以選擇在服務的單位跟同僚共同慶生，用以聯繫感情。

該分局自2020年3月1日起開始與該蛋糕店合作，實施期程至翌年2月底。日前收到蛋糕的三月壽星交通組巡佐吳保成及偵查隊長張程湧表示，感謝分局及分局長的用心，「有人在乎的生日」真好！也祝福接下來的200位壽星。

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