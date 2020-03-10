迷途老誤把「阿里港」當自家　悠哉坐沙發…警靠愛心手鍊找到家屬

▲屏東縣里港警方聯絡蔡姓市民家屬，將他帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市美濃區蔡姓市民，騎機車遠至近20公里外的屏東縣里港警分局太平派出所休息，讓值勤員警很納悶，他卻答非所問，經了解，原來他經常到當地派出所聊天，誤把里港當做當地派出所，趕緊聯絡他的家人帶回，讓家屬很感激。

日前屏東縣里港警分局大平派出所副所長藍文宗、警員潘志雄擔服所內值班、備勤時，突有1名老翁騎機車至門口，步履蹣跚地走進辦公室洽公區休息，警方見狀，立即上前詢問是否需要協助，不料該老翁答非所問，無法清楚表達住居所，不知如何返家。

這時，潘員眼尖發現該迷途老翁手腕上掛著愛心手鍊，上頭記載著姓名及家屬聯絡資訊，另外再依警用電腦系統查詢所騎乘之機車車牌，得知該名老翁是家住高雄市美濃區的73歲蔡姓市民，立即聯繫家屬到所處理。

蔡姓市民的女兒至派出所時表示，其父親時常會到住家當地派出所泡茶聊天，惟因失智症情形日益嚴重，便向社會局申請愛心手鍊配戴，當天以為父親像往常一樣至住家當地派出所而已，不料遲遲未見返家，驚覺事態嚴重，沿路遍巡不著，幸虧接獲里港警方的通知，心中一塊大石才得以放下，看到父親神情悠哉地坐在派出所沙發上，也感到哭笑不得，笑稱可能誤把「阿里港」當美濃自家了，才有辦法如此悠哉。

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