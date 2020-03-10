高雄翁騎5小時車到東港無助站街頭　家屬訝異：從沒發生過

▲高雄市87歲許姓市民騎機車到60公里外的屏東縣東港，警方發現聯絡家屬接回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市87歲的許姓老翁，騎了5個多小時的機車到屏東縣東港鎮，因機車無法發動站在街道上，員警發現前往關心，將他的機車牽到機車行維修，查出身分 ，聯絡他的家人，家屬也感到吃驚，表示先前從未發生過如此情事，趕緊趕將他回家，對員警的熱心服務，一再答謝。

東港分局東濱派出所警員蘇大智、何忠洲二員，於8日擔服巡邏勤務時，在東港鎮興漁街路段，發現有一位老翁騎乘重機車站立街道，惶恐不安，上前關心，發現他騎乘機車故障無法起動，員警協助將故障機車牽往附近機車行維修，另將他帶回派出所休息。



警方表示，這名老翁講話含糊、反反覆覆，經電腦查詢車籍資料發現車主為許姓老翁所有，已高齡87歲，家住高雄市楠梓區，對於為何從高雄騎車到東港自己也不清楚。

而所騎乘重機車經修理師傅表示，引擎因久未加潤滑油已無法啟動，且要拆除引擎大修後才可正常使用，員警立即以電話聯繫家屬到所，家屬得知老翁竟然從楠梓區騎車外出5個多小時，卻騎到60公里外的東港鎮也大感意外與吃驚，想說從來沒有發生過這樣子的事情，家屬隨即趕到派出所接老翁返家。



家屬趕到派出所內，向警方表示其父親有失智情形、平日由她照料生活起居，由於找不到他，正擔心他的安危，就接獲員警的電話，非常感謝警方積極服務精神。

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