車停機車道上突開車門！害騎士倒地「腦漿溢出」慘死…屏東女下場曝光

▲她車停機車道上又突然開車門，害騎士喪命。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一名女子阿秀（化名）2018年將小客車停放在一處機車道上，沒有注意周遭有沒有來往車輛就將車門開啟後上車，導致後方一名女騎士反應不及急煞車並向左偏，跟另名羅姓騎士撞上，2人當場倒地，羅姓騎士更腦漿外溢送醫不治。法院審理後，依過失致死罪判阿秀有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，緩刑2年。

根據檢方調查，阿秀2018年6月4日傍晚將車輛停在屏東市台三線南下430公里處的機車道上，應該注意附近沒有往來車輛才可以開門，孰料，她卻貿然開啟車門後上車，導致當時一名沿台三線由北往南方向行駛的女騎士反應不及，只好減速並微向左偏騎。

此時，騎在女騎士後方的羅姓騎士煞車不及，當場發生碰撞，2人瞬間倒地，女騎士受有頸部、左膝錯傷，而羅姓騎士傷勢較為嚴重，受有多處顱骨骨折、硬腦膜下出血、右耳腦漿外溢、呼吸衰竭等傷害，雖經緊急送醫，但仍在急救6天後宣告不治。

而開車門釀禍的阿秀，事後被依過失致死罪嫌起訴。屏東地方法院審理後，審酌阿秀沒有刑事前科，素行良好，又與被害人家屬達成和解並且賠償，犯後態度還算良好，也有悔意，最後依過失致死罪判阿秀有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，緩刑2年。

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