愛種田的王清和＆沒種過田的吳丹華　夫妻兩人共譜蓮霧夢

▲屏東縣枋寮鄉農友王清和吳丹華結婚後兩人攜手耕作蓮霧，共譜蓮霧夢 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉47歲農友王清和對蓮霧情有獨鍾，和沒種過田的高雄吳丹華結婚後兩人攜手耕作蓮霧，20年來如一日，當別人轉型改種芒果時，兩夫妻認為蓮霧還是他們的最愛，持續下去。

吳丹華說，交往時第一次來到蓮霧田，非常驚訝，真的是吃過蓮霧，沒看過蓮霧樹； 尤其走進蓮霧園卻迷路走不出來，讓先前未沒種過田的她，對王清和沉迷種蓮霧的堅持，及對蓮霧甜美果實深深著迷。

原在中部工作的王清和，因父母親健康因素於是辭職回來幫忙，對於種田並不陌生，對長輩留下的1公頃多蓮霧田沒有放棄，雖然經歷颱風、寒流，甚至88水災，幾乎全園滅頂，但依然堅持，因為對蓮霧特別喜好，很多人轉種芒果時，他仍然愛蓮霧。

王清和說，今年來講氣候上也較平順，分4次摧花都順利，結果從12月初陸續採收，預計產期可以到清明節。夫妻兩人全心全意照顧蓮霧，除非忙不過來，否則都是自己來管理，每天採收3、400斤，主要供應批發市場，拍賣部份則宅配直銷。

由於採以草生栽培方式管理，申請QR Code，兩人整天忙上忙下，為了這一片果園，從不喊累，見到豐收果實就是最好回饋。

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