LIVE／口罩2.0細節曝、武漢2包機返台　指揮中心13:30說明

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行政院拍板口罩實名制2.0將採網路預購、超商取貨，除了讀健保卡之外，也可能使用自然人憑證，運費在15元以內。中央流行疫情指揮中心今（10日）下午1點30分將召開記者會，說明新措施細節。另外，第二批武漢包機敲定由台灣華航、大陸東方航空共同執飛，今明載回470人，檢疫流程也將由指揮中心主導。

出席這次記者會的包括指揮中心陳時中指揮官、陳宗彥副指揮官、周志浩疫情監測組組長、莊人祥社區防疫組副組長、專家諮詢小組張上淳召集人、王美花物資組組長以及交通部祁文中常務次長。

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

為了減輕藥局的負擔，也讓不方便排隊的上班族能買到口罩，行政院拍板口罩實名制2.0將採網路預購、超商取貨，健保App和自然人憑證等公用平台有望開放網購。指揮中心整備官羅一鈞昨日透露，將開放多個入口網站購買，能取貨的超商也不只一家；至於運費部分規劃由民眾自付，但不會比口罩貴。行政院這一兩天正緊鑼密鼓進行壓力測試，包括網路預訂、物流等系統，確保多人上線時仍可正常運作。

另外，滯留湖北的台灣人第二批包機傳出敲定由台灣華航、大陸東方航空共同執飛，今、明先後分送各235人回台。交通部上午回應，華航已準備好，在等通知。而桃機說，已預留好停機坪及棚廠空間，但確切包機抵達時間點仍尚未確認。包機將以「橫濱模式」進行下機檢疫流程，由指揮中心主導。

▲▼全國確診及全球確診數。（圖／翻攝疾管署網站）