第二批武漢包機準備出發　預計今晚8點華航、凌晨12點半東航陸續返抵桃機

▲今晚包機將由我華航、大陸東航共同執飛。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

滯留湖北台人第二批包機敲定由台灣華航、大陸東方航空10日晚間共同執飛，今、明先後分送各235人，共470名台商從武漢返回台灣。華航包機預計中午12點將從桃園機場出發，據了解，預計傍晚5點會從武漢起飛，晚間8點抵達桃機；東航部分則是晚間6點半從武漢起飛，晚間9點抵達桃機，但目前民航局尚未收到包機申請。

據了解，華航包機預計中午12點從桃園機場出發，但目前班機因為還在準備，有些延遲，包機申請時間點則為傍晚5點從武漢起飛，約晚間8點返抵桃機；東航則規劃班機編號MU9005下午2點半先從上海虹橋飛至武漢，再改編號MU7871，晚間9點半從武漢起飛，11日凌晨12點半抵達台灣。但消息人士指出，東航包機尚未獲得民航局批覆。

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這次包機任務主要是要運送滯留湖北急需返台人員，包含老弱婦孺和回台就學子女等，並完成相關檢疫措施。華航預計載回202人，將由我方隨機檢疫小組完成健康評估（4名醫師、9名護理師）；東航則將載回205人，由中國檢疫人員完成健康評估，並由我方隨機檢疫小組派員共同返台（1名醫師、2名護理師）。

▲東航也將執飛第二批武漢包機。（圖／資料照／記者李毓康攝）

至於包機下機後的SOP，會比照「橫濱模式」處理，桃機指出，一架包機從抵台~檢疫完成離開，推估需要3～5小時，如果兩架包機都要返台的話，合理的處理時間應該要間隔這麼久，目前已經先預留停機坪空間下來，不過棚廠部分，兩架包機沒辦法一起進去，通關方式就跟上次一樣，還是由指揮中心主導。

中央流行疫情指揮中心莊人祥表示，相關問題正在持續與對岸溝通中，具體細節於10日下午記者會統一說明。

據台商透露，近日武漢市周邊滯留台灣民眾，紛紛收到台辦通知要進行核酸檢測的消息，接著在8、9日兩天，陸續有人收到通知，請他們準備打包行李返台。以他的友人為例，便在昨晚收到需於今天中午，在所屬武漢各行政區指定地點集合，安排前往機場的消息。

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