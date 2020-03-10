　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

莫拉克風災重創逾十年　林佳龍：南橫公路2022年全線通車

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲南橫公路「梅山口至天池段」13日通車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲南橫公路「梅山口至天池段」日前已經通車。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者林銘翰／台北報導

南橫公路2009年遭莫拉克風災重創，經過10年的修建，終於在今年1月13日起限定開放梅山口到天池路段。交通部長林佳龍10日於立法院備詢時表示，目前高雄到台東路段工程順利，如果天候各方面條件配合，可以在民國2022年完成南橫公路全線通車。

台20線南橫公路是台灣3條橫貫公路之一，在民國57年到61年間闢建。但在2009年莫拉克風災後重創，路基受損嚴重，公路總局封閉梅山口到向陽路段計45公里，經過10年的修建，終於在今年1月13日起限定開放梅山口到天池路段，許可3.5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車通行。

行政院長蘇貞昌10日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，國民黨立委孔文吉質詢時關切，有關中部橫貫公路與南部橫貫公路之工程進度，林佳龍表示，如果天候各方面條件配合，南橫公路可以在2022年全線通車。

▲▼立法院院會 蘇貞昌備詢 交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍表示，交通部公路總局自2015年後投入9.2億，辦理中橫便道強化作業，現在可以已經開放中型巴士上山，有關921大地震後地質是否穩定，也已經展開調查，根據初步調研顯示，在2025年左右會進入相對安定期，交通部先同步啟動調查跟可行性研究，一到兩年後會完成可行性評估，目前都在推動進行中。

蘇貞昌則說，當年開闢中橫是很辛苦的故事，但隨著風雨檢驗、地質變化，也看到很多地方出現崩塌，怎麼樣讓原住民鄉親回家安全的路、遊客可以看到台灣的山明水秀，以及不破壞到地質環境，因為涉及到每個地區的專業評量，不是用政治決定。

孔文吉表示，中橫公路自921大地震至今已封山21年，若要等到2025年地質才能穩定，詢問交通部中橫上線到底要不要做。林佳龍回應，中橫在下線已經有便道，包括台電水庫在內的很多工程都在進行的當中，強調「有路可以走」，但地質穩定的數據如果多一點，後續規劃會更具有可行性。

林佳龍也提到，南橫公路的梅山口到天池西側路段已經通車，高雄到台東目前工程順利，如果天候各方面條件配合，可以在2022年完成東側道路，讓南橫全線通車。孔文吉追問南橫公路是否可以在2022年全線通車，林佳龍則說「目前的進度規劃是這樣」。

林佳龍說，去年單單一個月內，包括南迴公路拓寬通車、蘇花改通車，到台61線西濱快速道路新竹、彰化段通車，三大工程都是在一個月內完成，交通部對於偉大英雄也都予以鼓勵。

孔文吉呼籲，中橫公路絕對不能放棄，邀請蘇貞昌有空時可以到造訪中橫，關心道路工程進度，蘇貞昌則笑回「我蜜月旅行就住在那裡，好想再去」。

林佳龍則說，大梨山與環山部落都是非常好的觀光旅遊勝地，目前也都可以上去了，不管是搭乘中型巴士還是駕駛小客車都很方便。

▼南橫公路「梅山口至天池段」日前已經通車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲南橫公路「梅山口至天池段」13日通車。（圖／記者許宥孺翻攝）

其他人也看了這些...

第二批武漢2包機載回470人！將比照「橫濱模式」　交部：華航已準備好
第二批武漢包機今晚返台？ 　蘇貞昌「堅持3原則」：安全到台灣才算
行政院：推口罩實名制2.0　讓沒時間買的上班族、學生能買到

更多熱門新聞...

助日本防疫！唐鳳檢查covid19程式碼「改了1個字」　網友跪：神佛大人
唐鳳：「口罩實名制2.0」12日上線　每周四上版更新
口罩實名制2.0「運費15元內」　網揭「犧牲物流人員」隱憂：差價誰吸收？

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
曾過境疫區　國軍2上將居家檢疫身分曝光
北部退休婦1傳8「兒子3採才確診」　張上淳解釋傳染途徑
北韓爆180士兵死於新冠肺炎！屍體太多燒不完…軍官要負責
預購超量就公開抽籤！口罩2.0首輪「700萬片、約233萬人
口罩2.0預購流程一次看！買3片含運22元後天開賣　最快3/
南部30多歲男出差染疫！首見荷蘭境外移入新冠肺炎
「口罩實名制2.0」本周四上路！開放健保App、自然人憑證預
快訊／新冠肺炎再添2例！累積確診達47例
LIVE／口罩2.0細節、武漢2包機返台　指揮中心最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

收到威脅信…捷克總理怒要求撤換中國大使　外交部：中國威脅引來反感

出訪曾過境疫區　國防部居家檢疫2上將名單曝光

第2批武漢包機成行！馬英九辦公室籲：基人道考量讓陸配子女入境

鎖定年輕族群　前民眾黨發言人陳思宇轉戰直播主　

促轉會任務5月將到期　蘇貞昌：我會同意再延長

圓山遺址設黃信介廣場卡關　北市府決議「先掛牌、不施工」

莫拉克風災重創逾十年　林佳龍：南橫公路2022年全線通車

外交部：寄460片口罩給7駐館第一線外交官　將追加給3外館530片

滯留武漢第二批台商今返台隔離　盧秀燕：台中已做好準備

「美魔女戰隊」幕後相挺改革　江啟臣上任有兩顆炸彈要拆

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

WHO專家赴中視察完感動喊話　「全世界都欠武漢人民一份情」

收到威脅信…捷克總理怒要求撤換中國大使　外交部：中國威脅引來反感

出訪曾過境疫區　國防部居家檢疫2上將名單曝光

第2批武漢包機成行！馬英九辦公室籲：基人道考量讓陸配子女入境

鎖定年輕族群　前民眾黨發言人陳思宇轉戰直播主　

促轉會任務5月將到期　蘇貞昌：我會同意再延長

圓山遺址設黃信介廣場卡關　北市府決議「先掛牌、不施工」

莫拉克風災重創逾十年　林佳龍：南橫公路2022年全線通車

外交部：寄460片口罩給7駐館第一線外交官　將追加給3外館530片

滯留武漢第二批台商今返台隔離　盧秀燕：台中已做好準備

「美魔女戰隊」幕後相挺改革　江啟臣上任有兩顆炸彈要拆

雲林大美楊桃產量減　莿桐鄉農會向老農喊話「別砍樹，讓我們來接手」

綠色和平：東奧聖火傳遞路線背景環境輻射值「福島核災前的137倍」

小學生創意登《路透》！林園國小改造樂高變身「酒精噴霧機器人」

陳時中公布包機規則！　首架抵桃機全下客「第二架才能飛進來」

全民防疫感謝醫護　雲林縣政府贈防祈福健康包、防疫錦囊包

群光2019年EPS 8.45元創新高　決議配發現金股利5.9元

小鬼辦展3天不睡覺趕工完作　前女友楊丞琳現身力挺

時尚界淪陷！越南「鋼鐵大亨2姐妹花」赴米蘭時裝周看秀　回國後雙雙確診

小資女租8坪套房…單月「用電量107度」太奢侈？　租屋族解答：已經很少

收到威脅信…捷克總理怒要求撤換中國大使　外交部：中國威脅引來反感

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

口罩實名制2.0會議曝光　蘇貞昌這句話被讚爆

國軍自主隔離2000官兵　包括2位上將

唐鳳：「口罩實名制2.0」12日上線

罷韓二階送件！韓國瑜回應三個字

江啟臣黨第一硬仗　關鍵在韓國瑜

唐慧琳罹癌消息曝　他心疼泛淚：身體不好還在關心高雄

無薪假改名「減班休息」　勞動部拍板定調

柯文哲FB祝賀江啟臣接國民黨主席！

美國買下台灣？　蘇貞昌：台灣人的國家不賣！

國光生技開發疫苗　最快5月出爐

口罩實名制2.0「演場會搶票」　陳其邁曝上線克服5大問題

孫大千酸罷韓　成為一件世紀大笑話

口罩2.0拍板：網路購買、超商取貨　物流系統變更還需1週

二批包機返台？蘇貞昌語帶保留：安全到台灣才算

更多熱門

相關新聞

今晚8點華航、凌晨12點半東航武漢包機抵台

今晚8點華航、凌晨12點半東航武漢包機抵台

滯留湖北台人第二批包機敲定由台灣華航、大陸東方航空10日晚間共同執飛，今、明先後分送各235人，共470名台商從武漢返回台灣。目前華航包機中午12點已從桃園機場出發，據了解，預計傍晚5點會從武漢起飛，晚間8點抵達桃機；東航部分則是晚間6點半從武漢起飛，晚間9點抵達桃機，但目前民航局尚未收到包機申請。

口罩實名制2.0會議曝光　蘇貞昌這句話被讚爆

口罩實名制2.0會議曝光　蘇貞昌這句話被讚爆

第二批包機今返台？陳明通這麼說

第二批包機今返台？陳明通這麼說

江啟臣立院質詢蘇貞昌先互道加油

江啟臣立院質詢蘇貞昌先互道加油

洪慈庸：目前沒有規劃加入民進黨

洪慈庸：目前沒有規劃加入民進黨

關鍵字：

中橫南橫林佳龍交通部通車蘇貞昌孔文吉

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

莉婭認了「我喜歡女生」

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

泱泱又被抓包「沒戴口罩趴趴走」

直擊！移工一入境就被剝2層皮　公務員視而不見

水果家族2大元老還在！香蕉哥哥近況曝

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面