莫拉克風災重創逾十年　林佳龍：南橫公路2022年全線通車

▲南橫公路「梅山口至天池段」日前已經通車。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者林銘翰／台北報導

南橫公路2009年遭莫拉克風災重創，經過10年的修建，終於在今年1月13日起限定開放梅山口到天池路段。交通部長林佳龍10日於立法院備詢時表示，目前高雄到台東路段工程順利，如果天候各方面條件配合，可以在民國2022年完成南橫公路全線通車。

台20線南橫公路是台灣3條橫貫公路之一，在民國57年到61年間闢建。但在2009年莫拉克風災後重創，路基受損嚴重，公路總局封閉梅山口到向陽路段計45公里，經過10年的修建，終於在今年1月13日起限定開放梅山口到天池路段，許可3.5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車通行。

行政院長蘇貞昌10日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，國民黨立委孔文吉質詢時關切，有關中部橫貫公路與南部橫貫公路之工程進度，林佳龍表示，如果天候各方面條件配合，南橫公路可以在2022年全線通車。

▲行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



林佳龍表示，交通部公路總局自2015年後投入9.2億，辦理中橫便道強化作業，現在可以已經開放中型巴士上山，有關921大地震後地質是否穩定，也已經展開調查，根據初步調研顯示，在2025年左右會進入相對安定期，交通部先同步啟動調查跟可行性研究，一到兩年後會完成可行性評估，目前都在推動進行中。

蘇貞昌則說，當年開闢中橫是很辛苦的故事，但隨著風雨檢驗、地質變化，也看到很多地方出現崩塌，怎麼樣讓原住民鄉親回家安全的路、遊客可以看到台灣的山明水秀，以及不破壞到地質環境，因為涉及到每個地區的專業評量，不是用政治決定。

孔文吉表示，中橫公路自921大地震至今已封山21年，若要等到2025年地質才能穩定，詢問交通部中橫上線到底要不要做。林佳龍回應，中橫在下線已經有便道，包括台電水庫在內的很多工程都在進行的當中，強調「有路可以走」，但地質穩定的數據如果多一點，後續規劃會更具有可行性。

林佳龍也提到，南橫公路的梅山口到天池西側路段已經通車，高雄到台東目前工程順利，如果天候各方面條件配合，可以在2022年完成東側道路，讓南橫全線通車。孔文吉追問南橫公路是否可以在2022年全線通車，林佳龍則說「目前的進度規劃是這樣」。

林佳龍說，去年單單一個月內，包括南迴公路拓寬通車、蘇花改通車，到台61線西濱快速道路新竹、彰化段通車，三大工程都是在一個月內完成，交通部對於偉大英雄也都予以鼓勵。

孔文吉呼籲，中橫公路絕對不能放棄，邀請蘇貞昌有空時可以到造訪中橫，關心道路工程進度，蘇貞昌則笑回「我蜜月旅行就住在那裡，好想再去」。

林佳龍則說，大梨山與環山部落都是非常好的觀光旅遊勝地，目前也都可以上去了，不管是搭乘中型巴士還是駕駛小客車都很方便。

▼南橫公路「梅山口至天池段」日前已經通車。（圖／記者許宥孺翻攝）



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