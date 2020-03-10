第二批武漢包機今晚返台　藍委：樂見執政黨撇開意識型態

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

滯留湖北台胞第二批包機預定於10日執行，分別由華航及東方航空各執飛一航班，共載送400多名台胞。對此，國民黨立委紛紛表示，樂見雙方各退一步，執政黨撇開政治意識型態，以人道作為第一考量，很多事情能迎刃而解。

第二批包機露曙光，行政院長蘇貞昌10日表示，政府堅持弱勢優先、防疫優先、量力而為等三個原則，「不過這一切還要等最後結果的時候，由指揮中心跟國人報告，還是要安全回到台灣才算」。

國民黨團書記長蔣萬安表示，我們的立場一直希望政府盡快將滯留對岸的台灣民眾接回台，昨天消息傳出來第二班包機可能成行，希望政府積極溝通協調，快速完成大部份民眾希望返台的心聲，技術上的問題希望政府做好檢疫工作，讓台灣民眾安全回家。

立委洪孟楷表示，國人滯留武漢一個多月，雙方政府不能只因政治立場、意識形態僵持，最後受苦受難受罪的是台灣同胞，他樂見雙方各退一步、以人道立場，優先把沒有任何症狀也沒受感染同胞接回來，相信會有圓滿落幕，不分朝野樂見，執政黨撇開政治意識型態，很多事情能迎刃而解。

此次包機預計我方派機且有醫護人員隨行，形同比照「準橫濱模式」，對岸派東航執飛也形同非「撤僑」，洪孟楷說，這就是互相各退一步，重點是接回台灣同胞，至於什麼樣的模式，2300萬人其實不關心，他也提到，自己的選區有一位70歲爺爺，他的五位家屬都在湖北省，爺爺快要動手術卻等不到家屬回來，如果這次包機能趕快讓他的家屬回來，都會是最好落幕，且現在已經開學了，很多小朋友要回來上學，所有事情都人道考量、防疫優先。

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者徐斌慎攝）

立委陳玉珍則表示，經過國民黨團近一個月的呼籲，兩岸政府終於不再把滯留武漢台人當政治籌碼，用人道立場讓台灣同胞可以返鄉，「我想人道還是第一考量，希望大家將心比心。」