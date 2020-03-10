第二批武漢包機今晚返台？　陳明通：疫情指揮中心統一說明

▲行政院長蘇貞昌、陸委會主委陳明通備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

有關新冠肺炎滯留中國武漢台商的第二批返台包機進度，陸委會主委陳明通10日上午表示，目前仍在持續溝通，細節不便對外透露，若經溝通後有結果，將由中央流行疫情指揮中心統一說明。至於是否將分別由華航及東方航空各執飛一航班，陳明通則表示沒有評論。

行政院長蘇貞昌10日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，國民黨立委孔文吉質詢時提到，有關武漢第二次包機自二月中協調至今，經協調將由中華航空及中國東方航空各執飛一航班，詢問蘇貞昌過程的折衝經過為何。

▲第一批武漢台商撤僑專機返台。（圖／記者李毓康攝）



蘇貞昌表示，政府對於滯留武漢同胞的關心始終不斷，用盡全力希望她們早日回國，不過因為第一架從武漢飛來的東航出了狀況，不只是「名單走鐘」，還有不是名單的人員上機，甚至還有確診的個案，「讓我們覺得實在差太遠」，政府還是希望把滯留武漢的同胞早日接回來，但是第一次的經歷不能再發生，過程中一直在跟中國政府溝通，希望還是弱勢、防疫優先，不然同機的旅客也危險，台灣能力也要量力而為。

陳明通則說，溝通的過程還是雙方要有意願，所以仍在持續溝通，細節不便透露，若經溝通後有結果，將由中央流行疫情指揮中心統一說明。至於是否將分別由華航及東方航空各執飛一航班，陳明通則表示沒有評論。

蘇貞昌表示，對於滯留武漢的同胞回鄉，政府一直關心、用盡全力希望把他們接回來，但因為人在中國境內，必須經中國政府溝通同意，過程中的確有些困難。蘇貞昌也說，不只要讓滯留武漢的同胞回來，同時也要保護台灣2300萬的同胞，讓台灣的疫情得到控制，所以仍在繼續協商，不過基於互相尊重，「在還沒最後確定公布，我們不宜說是怎樣是怎樣」，這也是對對方的尊重。

蘇貞昌強調，這次的防疫政府還是希望以弱勢、防疫優先，「人在人家那邊，也要他同意」，所以政府持續溝通協調，就是希望同胞趕快回來，回來後也不要影響台灣防疫。

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