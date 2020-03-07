好市多「繽紛新品」上架！內餡用料超大方　她咬一口驚：好險有買

▲ 法式莓果可麗餅 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者張嘉晏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）先前販售一款「香蕉榛果可麗餅」，讓螞蟻系網友狂喊「肥了也願意」。近日又有消費者發現，賣場已推出另一款「法式莓果可麗餅」，吃起來甜中帶酸不膩口，且用料也很阿撒力，吸引網友們一陣暴動熱議。

幾名網友不約而同在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中分享賣場新品「法式莓果可麗餅」，其中一名女網友表示，她一開始抱持著「可能會踩雷」的心情購入，沒想到咬了一口後驚為天人，慶幸自己「好險有勇敢買下去！」

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只見可麗餅一盒共有8入，粉紅色及黃色餅皮相間排列，原PO表示，餅皮裡包著滿滿的卡士達醬，覆盆莓、黑莓及藍莓用料也不手軟，味道嚐起來酸甜適中，不會很膩口。

▲原PO說「酸甜不膩口」 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

她也大方分享另一種吃法，就是先冰在冷凍櫃2小時再取出來吃，莓果外會結一點冰霜，冰冰涼涼的吃起來「爽度大增」，但要注意的是可麗餅「保存期限不長」，要盡快吃完。

分享文上線後，網友們紛紛心動標記親友，表示想嘗試看看，「看起來不錯」、「剛買了一盒，不膩，一下就吃完一個」、「衝一波了」、「光賣相就很誘人」。此外，有好心人也提醒「記得要開車去」，如果是騎機車，回家後可麗餅恐怕會擠成一團。

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