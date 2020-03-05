三星力拼下半年推Micro-LED高端電視　傳晶電供貨

▲三星電子要在下半年推出Micro-LED電視。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

三星預計下半年推出Micro-LED電視，據韓媒THEELEC引述業內消息指稱，為了使其Micro-LED供應鏈多樣化，首度納入台灣晶元光電（Epistar Corp.）。

Micro-LED面板具有自發光像素，能提供更好的分辨率和更高的清晰度。

截至2019年，三星僅依靠錼創科技（PlayNitride）和三安光電（Sanan Optoelectronics）來生產Micro-LED晶片，這些晶片被認為是下一代顯示光源技術，功耗更低，且擁有更好的色彩還原能力；在100㎛時，它們的尺寸僅為LED的十分之一。唯一的缺點是價格，目前一台Micro-LED電視的價格可能高達1億韓元（約新台幣253萬元）。

市場觀察家指出，為了使Micro-LED電視商業化必須降價，然而降價的前提，是要有穩定的Micro-LED晶片源。

晶電是台灣Mini LED指標業者，前（2018）年下半年開始小量生產Mini LED，去年下半年傳出打入iPad平板與MacBook筆電供應鏈，如今傳出三星也要納晶電為供應商，對晶片無非是一大利多。

▲Samsung First Look 2020。（圖／路透社）

今年1月，於拉斯維加斯舉行的「Samsung First Look 2020」（CES）活動中，三星推出了Micro-LED TV系列的四種型號，尺寸分別為75吋、88吋、93吋和110吋，稱為「模組化顯示器」，這些顯示器絕對不受邊框、尺寸、螢幕比例和分辨率的限制。

去年三星僅推出了一種類型的Micro-LED電視，三星正在計劃於歐洲、北美和中東等地區，推出上述四種型號。

三星還利用激光技術開發Micro-LED顯示器。市場消息人士指出，隨著三星繼續向Micro-LED電視發展，相關的顯示器製造商也可能會開始積極地開發相關技術。



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