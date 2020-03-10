　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「瓶子放進去就吸走！」　好市多「白色管子」神秘功能曝：醫院也會用

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼好市多,COSTCO（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多收銀台。（圖／記者劉維榛攝）

記者張嘉晏／綜合報導

美式賣場好市多（COSTCO）進駐台灣以來，無論是大份量便宜好物，或是退貨機制都深受許多消費者喜愛。有網友近日到好市多時，眼尖發現收銀台旁都配有一根白色的管子，好奇其功能為何。貼文一出，網友們立刻解答這是「運送鈔票」用的，讓不少人直呼長知識了。

「有人知道這個有什麼作用嗎？」一名網友日前到好市多購物時，發現每個收銀台旁都設有一根白色的管子，讓他相當好奇管子的作用。

請繼續往下閱讀...

只見鏡頭中，長長的白色的管子下方有個開口，有人猜測是「中午會有午餐掉下來」、「偵測器」、「開瓶器」、「冷氣出風口」等。

▲▼ 好市多 氣送管 吸錢 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲氣送管用來傳送現金。（圖／翻攝自爆廢公社）

事實上，白色管子的名稱為「氣送管」（Pneumatic tube），真正的功用為「吸錢」，好市多為了避免人工運錢出了什麼意外，當收銀台現金到達一定的數量後，就會由主管出來點收，並且把錢裝進專用的罐子內，利用真空原理把錢集中到後台管理。

曾目擊過的網友紛紛現身說法，「某次排隊看到他們把現金塞到瓶子中，把瓶子放進去就吸走了」、「經手人少自然就安全，而且很快」、「送錢隧道，咻咻咻」。

此外，網友指出，其實在銀行及醫院也可以看到這個裝置，不只是傳送現金，也可以運送病歷文件等，以節省跑來跑去的時間，「之前我在好樂迪時也是這樣送錢」、「中信櫃台後很多這個管子」、「醫院送病歷用」。

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

ET快訊
健保APP一開就閃退！口罩2.0「註冊卡住」　健保署回應了
2個月大女兒「半夜突休克不治」　網紅夫妻淚崩：快去排隊再帶妳
快訊／運鈔車國道3號翻覆！　硬幣撒滿整片馬路
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

接觸者小孩被要求「不准去學校」　陳時中再喊話：排斥隔絕真的沒有必要

診所前「搖搖馬」成病毒溫床？高市衛生局：建議包覆或撤除

「口罩實名制2.0」網購物流費用7元…網讚佛爆！最划算原因曝：省排隊時間

家裡辦喪事！姑姑急call「10斤蒜頭當回禮」...再體驗農作趣　她開眼界了

健保APP一開就閃退！口罩2.0「註冊認證卡住」健保署回應了

網問「韓貨、淘寶包裹會有病毒殘留嗎？」　醫學專家回應了

清明連假返鄉！台鐵加開166班車「自由座照賣」　3/18凌晨起開搶

買2口味燴飯「老闆貼心做記號」！她開袋秒被逗樂　超強後勁吸6千人朝聖

台大電機研發「防疫一號」　非接觸式額溫槍成本不到3000元

淡江工學院研發TKU Thermo　增添防疫生力軍

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

WHO專家赴中視察完感動喊話　「全世界都欠武漢人民一份情」

接觸者小孩被要求「不准去學校」　陳時中再喊話：排斥隔絕真的沒有必要

診所前「搖搖馬」成病毒溫床？高市衛生局：建議包覆或撤除

「口罩實名制2.0」網購物流費用7元…網讚佛爆！最划算原因曝：省排隊時間

家裡辦喪事！姑姑急call「10斤蒜頭當回禮」...再體驗農作趣　她開眼界了

健保APP一開就閃退！口罩2.0「註冊認證卡住」健保署回應了

網問「韓貨、淘寶包裹會有病毒殘留嗎？」　醫學專家回應了

清明連假返鄉！台鐵加開166班車「自由座照賣」　3/18凌晨起開搶

買2口味燴飯「老闆貼心做記號」！她開袋秒被逗樂　超強後勁吸6千人朝聖

台大電機研發「防疫一號」　非接觸式額溫槍成本不到3000元

淡江工學院研發TKU Thermo　增添防疫生力軍

網紅西施犬平和離世！　吐舌歪頭「缺陷萌樣」留百萬粉心中

不甩疫情？爵士門神戈貝爾受訪完「摸一輪麥克風」 球迷諷NBA太恐慌

國際原油崩跌！　台塑化：雖短期影響極大、長遠而言仍有助益

家樂福東興店走入歷史　上班族哭「怎麼連路易莎、摩斯都關了」

黃奎博／江啟臣提倡「兩優」原則　九二共識去留成關鍵

驚見醉男倒在路上！　2狗狗「左右站崗」守護主人網感動：忠犬小八

中職／兄弟新戰袍「戰象披甲」亮相　CHASE形象片329首播

美國確診數破700…仿照義大利、中國封城？美專家：一切都有可能

接觸者小孩被要求「不准去學校」　陳時中再喊話：排斥隔絕真的沒有必要

台灣最大私人飛機公司驚爆弊端！前總監遭約談30萬交保

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

生活熱門新聞

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

水果家族2大元老還在！香蕉哥哥近況曝

寶雅賣按摩棒遭家長投訴！律師：該消失的是你

快訊／新冠肺炎再添2例！退休婦家人染疫

即／口罩實名制2.0　網購3模式出爐

網爆陳天仁IG賣口罩「1個150」...帳號鎖了

一路狂降9℃「大雨灌7縣市」12℃來襲

口罩實名制2.0後天上路3片含運22元

塑膠簾防護傘罩全身！陸客抱嬰台灣轉機　空服地勤看傻

血友病童母子今返高雄　手寫信：感謝各界幫助

她點進「宅急便網站」手機查詢秒悲劇

中研院19天完成抗體篩檢　15分鐘快篩

更多熱門

相關新聞

買2口味燴飯「老闆做記號」！她開袋秒被逗樂

買2口味燴飯「老闆做記號」！她開袋秒被逗樂

店家在區別餐點時，都會有自己做記號的方式，像是紙袋撕一角，或是畫上相關圖案等。一名網友近日買了2種不同口味的燴飯時，老闆還特地跟她說已經做好記號了，怎料她回家一看秒被逗樂，超強後勁也讓網友們紛紛表示「人才啊」、「本日最好笑」。

路邊現「紅包捆口罩」！民俗專家氣死回應

路邊現「紅包捆口罩」！民俗專家氣死回應

家人一用口罩套　「超悶的」網有感狂+1

家人一用口罩套　「超悶的」網有感狂+1

好市多莓果可麗餅上架　她咬一口驚：好險有買！

好市多莓果可麗餅上架　她咬一口驚：好險有買！

好市多濾網「對照圖超威」　網：機器會折壽

好市多濾網「對照圖超威」　網：機器會折壽

關鍵字：

真空好市多氣送管現金鈔票爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

莉婭認了「我喜歡女生」

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

泱泱又被抓包「沒戴口罩趴趴走」

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面