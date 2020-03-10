「瓶子放進去就吸走！」　好市多「白色管子」神秘功能曝：醫院也會用

▲好市多收銀台。（圖／記者劉維榛攝）

記者張嘉晏／綜合報導

美式賣場好市多（COSTCO）進駐台灣以來，無論是大份量便宜好物，或是退貨機制都深受許多消費者喜愛。有網友近日到好市多時，眼尖發現收銀台旁都配有一根白色的管子，好奇其功能為何。貼文一出，網友們立刻解答這是「運送鈔票」用的，讓不少人直呼長知識了。

「有人知道這個有什麼作用嗎？」一名網友日前到好市多購物時，發現每個收銀台旁都設有一根白色的管子，讓他相當好奇管子的作用。

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只見鏡頭中，長長的白色的管子下方有個開口，有人猜測是「中午會有午餐掉下來」、「偵測器」、「開瓶器」、「冷氣出風口」等。

▲氣送管用來傳送現金。（圖／翻攝自爆廢公社）

事實上，白色管子的名稱為「氣送管」（Pneumatic tube），真正的功用為「吸錢」，好市多為了避免人工運錢出了什麼意外，當收銀台現金到達一定的數量後，就會由主管出來點收，並且把錢裝進專用的罐子內，利用真空原理把錢集中到後台管理。

曾目擊過的網友紛紛現身說法，「某次排隊看到他們把現金塞到瓶子中，把瓶子放進去就吸走了」、「經手人少自然就安全，而且很快」、「送錢隧道，咻咻咻」。

此外，網友指出，其實在銀行及醫院也可以看到這個裝置，不只是傳送現金，也可以運送病歷文件等，以節省跑來跑去的時間，「之前我在好樂迪時也是這樣送錢」、「中信櫃台後很多這個管子」、「醫院送病歷用」。

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