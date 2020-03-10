小黃運將撿屍酒女摸上後座親嘴撫胸　判刑6月定讞

▲小黃運將趁酒女醉倒，竟藉機親吻撫胸，判刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

王姓計程車司機在台北市南京東路上某酒店樓下排班，2018年1月間的凌晨，搭載1名酒女離開，運將見酒女醉倒在後座昏睡，竟將車子開到人煙稀少之處，摸上後座，對酒女親嘴撫胸。酒女驚醒，要求運將把自己帶到朋友處，2人還在車上口角。一審判決運將無罪，二審改判運將6月，得易科罰金18萬元。案經上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

判決指出，案發於2018年1月20日凌晨，運將在台北市八德路3段、敦化南路一間酒店樓下排班，凌晨2時5分許，酒女小碰（化名）搭上車，要求開到後山埤捷運站3號出口。但小碰一上車就因不勝酒力，在後座昏睡。

車子開到後山埤捷運站3號出口附近，運將發現小碰沒有反應，見色心起，竟打開後車門，摸上後座，對小碰親嘴、撫摸胸部。小碰驚醒！但因酒醉無力，又在運將車上，不敢反抗，隨即打電話給經紀人，要求車子開到經紀人處。但小碰越想越不滿，在車上與運將口角，最後更對運將揮拳，運將打電話報警，警方到場後，採集小碰臉頰、口腔、胸部等部位的檢體，並將全案移送法辦。檢方根據小碰供詞，將運將提起公訴。

一審法院審理時，司機辯稱並未藉機揩油，僅爬上後座，拉小碰衣角叫她醒來。而一審法院也認為小碰當時酒醉，意識不清，很有可能誤會運將；再加上僅在小碰臉頰採集到運將的口水DNA，胸部、口腔則沒有採集到運將口水，因此判決運將無罪。小碰上訴二審。

二審高等法院審理後，卻做出逆轉判決，高院根據當時的監視器畫面與行車紀錄器畫面，認為運將當時動作有許多疑點，刻意不開車內燈，也刻意關掉車子大燈，時間序也很怪，可見運將行為有異；另外高院也認為小碰雖然酒醉，但細節描述頗為清楚，不能僅因沒有採集到運將口水DNA，就認為運將沒有侵犯。高院因此改認定運將有罪，判刑6月，得易科罰金18萬元。運將上訴第三審，最高法院10日駁回上訴定讞。