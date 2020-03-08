坍塌酒店還有28人待救　新華社：屋主已被公安控制

▲截至8日中午，泉州欣佳酒店仍有28人受困。（圖／翻攝微博）

記者曾俊豪／綜合報導

福建泉州欣佳酒店發生坍塌，相關部門8日上午舉行記者會，公布事故相關訊息。經過初步排查，事發造成大樓內71人受困，截至8日11時30分，現場搜救出受困人員43人，其中6人救出時無生命跡象，1人危重症醫治無效死亡，目前仍有28人正在搜救。由於事故發生時，大樓正在施工，目前樓房屋主已被公安控制。

《新華社》報導，此建築物建設於2013年，2018年改造為欣佳酒店，並於當年6月開業，酒店有各類客房共計66間。新冠肺炎疫情發生後，欣佳酒店被作為集中醫學觀察點。事發時，欣佳酒店共入住重點疫區或有相關旅居史的人員58人，經過核酸檢測均為陰性。此外，欣佳酒店還有管理、服務等人員16人，另有租在該棟大樓的車行人員6人。

報導指出，事故發生後，福建省調動消防、武警、醫療、應急管理、公安、住建等救援力量1000多人，展開全方位搜救。同時，加強現場秩序管控，對周邊道路進行警戒、交通管制，為傷員讓出生命通道，防止發生次生傷害。

目前，事故調查組已經成立，該樓房屋主也已被公安部門控制。據了解，今年春節前，房屋業主將一樓出租的超市收回重新改裝。3月7日晚上7時，房主接到現場施工人員電話稱，在進行作業的一樓房屋一根柱子發生變形。三到四分鐘後，樓體整體坍塌。

▲泉州欣佳酒店是否因為施工不慎而坍塌，仍有待調查。（圖／翻攝微博）