台東男太閒了！謊稱「從韓國回來！」　警消全面戒備虛驚一場

▲ 台東男子謊稱有韓國旅遊史，卻因未稱有相關症狀而無違法。（圖／台東警分局提供）

記者楊鈞典／台東報導

台東一名男子6日下午路過台東市文化中心前時，發現友人路倒，馬上報119求救，之後在119救護人員救護該路倒友人的過程中，其竟向救護人員誆稱其剛從韓國返國，救護人員為求防疫慎重，立即轉報110請員警到場處理。現場員警為求慎重，隨即在現場提供口罩供其配戴，並以酒精作消毒，之後再請其配合返所查證其所言是否屬實？經查證後確認該名民眾未曾有出入境紀錄。

員警迅速到場處理時，該民仍向員警稱其確有韓國旅遊史，於是員警為求慎重，隨即在現場提供口罩供其配戴，並以酒精作消毒，之後再請其配合返所查證其所言是否屬實？經查證確認該名民眾未曾有出入境紀錄，並再向衛生主管關查證，台東衛生局表示，雖然該名男子向警消人員自稱有韓國旅遊史，惟該民尚未向處理人員稱其有感冒、發燒或肺炎之相關症狀，在此情形下，其並非有散佈有關肺炎疫情之不實謠言之事實，全案因該民眾查無任何違法事證，故中興派出所員警即再三勸戒其切勿再四處誆稱有疫區國家的旅遊史，以免造成無端的誤解。

台東分局表示，依據制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及舒困振興特別條例防治法第14條規定：「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3百萬元以下罰金。」，呼籲民眾若有咳嗽、發燒等身體不適症狀，應主動就醫並向醫師告知近期旅遊史，相關資訊應據實以告，切勿做不實陳述，同時也提醒民眾勿謊報旅遊史或傳遞未經證實之疫情資訊，以免造成恐慌及觸法。

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