有重大利益衝突！罷韓團體要陳雄文下台　高市府回擊：對相關法規太生疏

▲罷韓四君子送件。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓二階連署書已突破55萬份，先挑選40萬份造冊、裝箱，罷韓團體於3月9日上午9點，遞送40萬份第二階段連署書至高雄市選舉委員會，再加上影本，共送80萬份，展現「百日罷韓 光復高雄」決心，預計最快6月13日能夠進行罷免投票，他們也控訴擔任高雄市選舉委員會主委的陳雄文，與「高雄市副市長」職位有重大利益衝突，要求他下台，高雄市府新聞局也有最新回應。

▲罷韓四君子掀開遮羞布。（圖／記者洪正達攝）

由Wecare高雄、台灣基進、公民割草團體發起的罷免高雄市長韓國瑜活動進入第二階段，今「罷韓4君子」將精選的40萬份連署書送往高雄市選舉委員會，宣告「百日罷韓、光復高雄」，預計6月13日就能辦理罷免投票。Wecare高雄發起人尹立解釋：「目前二階連署書正式送進來後，市選委會必須在40天內公告案子有無通過，如果案子過的話，要有20天到60天要進行投票前的準備，但我相信應該會拖到最後，所以從今天開始啟動，最慢100天內會完成所有的罷免投票，投票預計在六月中旬進行正式的罷免投票。」

同時他們控訴擔任高雄市選舉委員會主任委員的陳雄文，與「高雄市副市長」職位有重大利益衝突，但陳雄文卻未自行迴避。罷韓4君子一一簽名針對陳雄文提出檢舉，控陳違反《公職人員利益衝突迴避法》第6條，得處新台幣10萬元以上罰鍰。

▲高市新聞局長鄭照新回擊罷韓團體 。（圖／記者洪靖宜攝）

不過，高市府新聞局鄭照新也立刻召開記者會，表示高雄市選委會是受到中選會依法監督跟管轄的單位，所以市府尊重中選會以及高雄市選委會獨立行使職權的權利，也尊重主辦單位送件的權利，市府不會做過多的介入。

另外，對於罷韓團體要求陳雄文退出選委會，鄭新照說，「可能是對於相關法規的過於生疏所提出來的，這樣子的說法跟看法不符合過去數十年來，中央選舉法規的規範」，根據「直轄市縣市選舉委員會提報擬任委員注意事項」，擬任主任委員人選，應由各所在直轄市、縣市政府正副首長、幕僚長擔任，由三者之一擔任皆符合規定，因此強調：「所謂的高雄市選委會是受中選會管轄指揮，只要中選委主委沒有選舉不中立的問題，能秉公辦事，高市選委會一切依法行政不可能偏頗，高市府一切尊重。」

時間對我們來說完全沒用！

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