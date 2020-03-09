韓國瑜選前孵雞雞！「庶民、香蕉、寶貝」長大啦～真實近況曝光

▲韓國瑜選前孵化的小雞近況曝光。（圖／翻攝「何庭歡」臉書）

記者徐愷昕／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜2019年底大選前開直播「孵蛋」說明青年政策，一邊回答幕僚出的題目，一邊幫12顆蛋命名、寫上名字。日前親民黨籍政客李正皓爆料質疑，當初韓國瑜孵蛋的這9隻小雞出生後未獲得妥善照顧，對此，過去擔任韓國瑜競辦發言人的何庭歡7日開直播出面駁斥謠言，大方分享9隻小雞的健康近況。

▲韓國瑜選前直播說明青年政策、小雞許願命名。（圖／翻攝「韓國瑜」臉書）

韓國瑜2019年12月19日下午在臉書上開「青年政策說明+小雞許願命名」直播，為12顆雞蛋命名，預計過21天後會孵出小雞，當時他也從網友留言中抽出幾個名字，最終只選了7個，包括「台灣安全」、「人民有錢」、「香蕉」、「平安」、「庶民」、「清廉」、「寶貝」。

1月總統大選後，何庭歡就曾開直播抨擊李正皓的不時爆料，她表示，韓國瑜當初孵化的雞蛋陸續孵出後，目前在雲林教育農場獲得完善照顧，生活的相當幸福，各個都很健康，而9隻雞成長飛快、脫胎換骨的模樣也相當驚人。

6日下午2點許，何庭歡也親自來到雲林教育農場開直播，與大家分享9隻小雞們的生活近況，她提及當時農場阿姨熱心提供場地供小雞成長，還為此裝修了一個小雞的野放園區，整個雞舍根本就是豪宅等級。

▲韓國瑜選前孵化的小雞近況曝光。（圖／翻攝「何庭歡」Youtube）

從直播畫面中可見當時的9顆蛋都已孵化成雞，看的出雞群年紀都相當小還在成長中，不過有幾隻頭頂上方已可見小小的紅色雞冠，非常可愛！而這9隻雞當中，只有2隻是黑色的，1公1母被取名為「黑風雙帥」，其他則都是土褐色，各個活潑亂跳、討喜惹人愛，其中「清廉」的龐克頭造型更是始終如一，相當吸睛。

農場主人稱，目前依外觀仍無法確定每隻雞的性別，不過看小雞們每天跳來跳去、健康長大就很開心，歡迎對小雞們好奇或有興趣的朋友有空來看看牠們。

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