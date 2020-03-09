快訊／副市長陳雄文「兼任選委會主委」！罷韓4君子檢舉：違反利益衝突迴避法

國民黨總統候選人韓國瑜2019年底大選前開直播「孵蛋」說明青年政策，一邊回答幕僚出的題目，一邊幫12顆蛋命名、寫上名字。日前親民黨籍政客李正皓爆料質疑，當初韓國瑜孵蛋的這9隻小雞出生後未獲得妥善照顧，對此，過去擔任韓國瑜競辦發言人的何庭歡7日開直播出面駁斥謠言，大方分享9隻小雞的近況。