快訊／副市長陳雄文「兼任選委會主委」！罷韓4君子檢舉：違反利益衝突迴避法

▲罷韓4君子檢舉陳雄文。（圖／記者洪靖宜攝，下同）
記者洪正達、洪靖宜、莊智勝／高雄報導
由Wecare高雄、台灣基進、公民割草團體發起的罷免高雄市長韓國瑜活動進入第二階段，今「罷韓4君子」將精選的40萬份連署書送往高雄市選舉委員會，同時控訴擔任「高雄市選舉委員會主任委員」、辦理罷免韓國瑜職務的陳雄文，與其「高雄市副市長」職位有重大利益衝突，但陳雄文卻未自行迴避。罷韓4君子一一簽名針對陳雄文提出檢舉，控陳違反《公職人員利益衝突迴避法》第6條，得處新台幣10萬元以上罰鍰。
▲罷韓4君子檢舉陳雄文。（圖／記者洪靖宜攝，下同）
記者洪正達、洪靖宜、莊智勝／高雄報導
由Wecare高雄、台灣基進、公民割草團體發起的罷免高雄市長韓國瑜活動進入第二階段，今「罷韓4君子」將精選的40萬份連署書送往高雄市選舉委員會，同時控訴擔任「高雄市選舉委員會主任委員」、辦理罷免韓國瑜職務的陳雄文，與其「高雄市副市長」職位有重大利益衝突，但陳雄文卻未自行迴避。罷韓4君子一一簽名針對陳雄文提出檢舉，控陳違反《公職人員利益衝突迴避法》第6條，得處新台幣10萬元以上罰鍰。
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