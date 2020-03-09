100天後「約在沒有韓國瑜的高雄見」！罷韓4君子推算投票日：最快6/13舉行

▲「罷韓4君子」，左起為李佾潔、張博洋、陳冠榮、尹立。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達、洪靖宜、莊智勝／高雄報導

罷韓連署進入第二階段，今（9日）上午「罷韓4君子」罷韓提案法定領銜人陳冠榮醫師、wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋、公民割草行動發言人李佾潔帶領遊行隊伍前進，將精選的40萬份連署書送進高雄市選舉委員會。陳冠榮表示，選委會整理、點收連署書、準備罷免選舉約需要100天，預計最快6月13日能夠進行罷免投票，「我們會陪高雄人走到最後，100天後，相約在一個更好、沒有韓國瑜的高雄見！」

堆高機上午緩緩駛抵選委會，將40萬份、整理好裝箱的連署書一箱箱整齊堆放，現場志工拆掉塑膠包膜，並由4君子掀開墨綠色的遮羞布，露出大大的「罷」字Logo。陳冠榮指出，這40萬份連署書已經整理造冊，還有約15萬份尚未造冊，今天一併送到選委會前，「第二階段連署起跑40天，超過55萬份，我們送交其中40萬份，這進度遠遠超乎預期！」

▲罷韓連署書被堆高機運抵選委會門口。（圖／記者洪正達攝）

陳冠榮表示，選委會在點收連署書的100天後，包括整理、查對約40天、準備罷免選舉60天，推估最可能選舉期間落在6月中旬，也就是6月13日的周末，「今天是二階段連署的終點，但卻是百日罷韓的起點，也是我們最終目標的起點。這是給高雄人的考驗，如果說武漢肺炎考驗台灣人的團結，那麼罷韓就是加諸其上的雙重考驗！高雄人不逃避、正面迎擊、走到最後，我們會陪著所有高雄人一起，100天後，相約在一個更好、沒有韓國瑜的高雄見！」

「這一路以來，我們走得很辛苦！」尹立說，自去年6月27日啟動第一階段罷韓，到今天第二階段，一路走來確實不容易，「必須要再次說明，我們並不是因為要做怎樣的反對，而是韓國瑜背棄市民、落跑去選總統在先，罷韓連署在後，要知道這因果關係，如果沒有落跑，就沒有罷免！」尹立同時抨擊選委會主委、高雄市副市長陳雄文違反利益衝突迴避法，呼籲主動退出選委會，「不要做韓國瑜的打手！」

▲罷韓4君子掀開遮羞布。（圖／記者洪正達攝）

張博洋指出，今天走到這邊，志工終於不用再被韓粉挑釁、辱罵，過去志工走遍每個巷口，向市民說服罷韓理念，「真的沒有黑韓產業鏈，只有不顧民意、將不同聲音打壓成黑韓的市長！高雄人承受著別人不要的東西，不管是工業汙染、或是韓國瑜。今天天空的一道曙光，引領高雄人，展開新的城市，真的辛苦了，一起罷免韓國瑜，光復高雄！」

李佾潔也強調，實踐民權是通往自由的唯一道路，接下來是民主化最重要的考驗，考驗市民的意志、執行力，以及對美好未來的堅持，「大家用了每一分力量，籌集了40萬份連署書，這是人民意志執行力的展現，接下來的100天，需要市民的堅持，繼續關心罷免活動；我相信，接下來審查的戶政系統人員，他們會秉公處理，不會辜負市民期待。選委會有各式手段、展現意圖，阻撓罷免的進行，希望選委會面對每個市民期待的時候，不要糟蹋他們，不要用於法無據的規定，做最嚴苛的審查！謝謝在場每一個人，你們都是創造歷史的功臣！」

【更多新聞】



►LIVE／罷韓二階段送件流程曝光！「精選40萬份連署書」遊行送往高市選委會

►空拍畫面曝！精選40萬份連署書 分400↑箱4貨車…箱上貼「罷」展罷韓決心

►罷韓團體送交連署書！ 挺韓人士現場舉牌「該下台的是蔡英文」：韓市長加油

►快訊／副市長陳雄文「兼任選委會主委」！罷韓4君子檢舉：違反利益衝突迴避法

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲罷韓4君子推斷，罷免案投票最快將於100天後、6月13日的周末舉行。（圖／記者洪正達攝）