罷韓一役事關重大！2018一人救全黨　藍議員：2020換我們一起守護高雄





▲韓國瑜VS罷韓團體 。（合成圖／記者翁進忠攝／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨主席補選結果出爐，由立委江啟臣接下黨主席，不過首要任務就是面對高雄市長韓國瑜遭罷免危機。國民黨北市議員游淑慧8日在臉書呼籲，期盼黨中央能組成「守護高雄應變小組」對此，國民黨高雄市議員也跳出來響應，邱于軒說：「罷韓一役，事關重大！身為國民黨的一份子，沒有人是局外人！2018一人救全黨，2020換我們一起來守護高雄！」

▲高市議員邱于軒。（圖／資料照）

國民黨主席江啟臣上任後，首要任務就是面對高雄市長韓國瑜遭罷免危機。國民黨北市議員游淑慧8日在臉書呼籲，期盼黨中央能組成「守護高雄應變小組」，由黨主席或秘書長親自督軍，整合黨內發聲管道，對於好的市政協助行銷，對於錯誤的扭曲幫忙辯護。

對此，高雄市議員也跳出來響應，國民黨市議員邱于軒說：「罷韓一役，事關重大！身為國民黨的一份子，沒有人是局外人！只有真正團結，真心守護，才能化危機為轉機！2018一人救全黨，2020換我們一起來守護高雄！」。

她建議江啟臣先「協助高雄爭取中央預算」，由於高雄財政困窘眾所皆知，希望江啟臣能在立院成立窗口，優先協助高雄市府協調中央部會，別讓去年高雄登革熱經費事件重演。

第二、協助高雄議會佈局空戰，她提到：「網路聲量幾乎主導輿論走向，然而高雄市議會在空戰的戰力上卻亟待加強！希望黨中央能提供空戰人材，在黨團欲設定議題或回應對方時提供建議，亦可號召外縣市擅長議題戰的議員，共同發揮戰力，強化論述！」。

第三、商討罷韓因應對策，目前對於罷韓的因應策略分歧，有人建議出來投反對票，也有人建議冷處理，建請黨中央彙整因應之道再與韓市府及黨籍議員討論，共同商討對策。最後，協助推銷高雄市政成績：「韓市府的努力，常被綠色網軍誣衊！建請黨中央協調本黨縣市首長，協助推銷高雄市政成績或推銷高雄觀光和農特產等，讓韓市府的努力能被更多民眾看見！」。