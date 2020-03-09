孫大千臉書貼4大疑點指罷韓連署「灌水」　尹立：請你閉嘴！

▲罷韓四君子送件。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體9日上午9點遞送40萬份第二階段連署書至高雄市選舉委員會，再加上影本，共送80萬份，展現「百日罷韓 光復高雄」決心。不過，前韓國瑜競選辦公室發言人孫大千在臉書提出疑點，諷刺連署數量灌水灌過頭，罷韓連署就會成為一件「世紀大笑話」，對此Wecare高雄發起人尹立回擊，請孫閉嘴。

▲「百日罷韓 光復高雄」40萬份連署書就定位。（圖／記者洪正達攝）

對於罷韓團體送件，孫大千提出四點質疑，對於是否為民眾自發？還是透過組織動員？或者究竟是民眾親自連署，還是他人抄寫代簽？以及龐大的罷免連署經費究竟是誰出的？甚至是預留15萬份連署書的目的，究竟是為了應付突發狀況？還是計劃在審查截止日前才送入選委會，刻意用來壓縮選委會審核的時間，免得西洋鏡被拆穿呢？

Wecare高雄發起人尹立回應：「這本來只是一個單純公民權利的行使，連署完，送進來合格就投票，就是一般正常流程，但過程當中看到韓國瑜基本上是『百日裝乖百日裝孬』，包含了五虎將、YouTuber、孫大千，甚至像陳雄文，透過市政府、議會是選委會等等，編造一個很濫的劇碼，包含之前說可能又偽造，份數可能會有不實，還有很多的揣測。事實上，這樣的一個劇碼的編撰，都是為了之後做輿論操作。」

尹立說：「韓國瑜『們』對於這些東西的處理手法很粗略，我想高雄市民其實都看得非常的清楚，55萬份都是我們市民一張一張簽的，甚至有人簽了十幾次、二十幾次，這都是市民真實意志的展現，我不知道孫大千基於什麼立場，他又不是高雄人，也不在韓國瑜的團隊，就請他閉嘴，這件事讓高雄人決定。」

時間對我們來說完全沒用！

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