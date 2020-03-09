林佳龍一人分飾兩角！拍短片「示範咳嗽禮節」：生病別搭大眾運輸

▲林佳龍拍攝短片示範如何配戴口罩。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，交通部長林佳龍拍攝短片，示範配戴口罩的重要時機，如打噴嚏、咳嗽時等，林佳龍一人飾演2角，同時扮演公車司機與乘客，影片相當有趣，上傳一小時就吸引逾2000人按讚。

影片最初乘客林佳龍搭上公車後，司機林佳龍向他表示，上車要小心。接著乘客林佳龍在車上打了一個噴嚏，司機林佳龍提醒，打噴嚏時，應用面紙、手帕遮住口鼻，或使用衣袖替代。

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▲林佳龍拍攝短片示範咳嗽禮節。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

乘客林佳龍接著連續咳嗽數次，司機林佳龍提醒，有咳嗽等呼吸道症狀，應配戴外科口罩。旁邊的好心乘客遞給乘客林佳龍一片口罩後，他也迅速戴上。司機林佳龍進一步提醒，手部接觸到呼吸道分泌物後，要盡快徹底洗淨雙手。

林佳龍表示，搭乘大眾運輸，一定要注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，如果有呼吸道症狀，請戴口罩，若身體不舒服，請在家休息，不要搭乘大眾運輸。

網友看完紛紛留言「拍得很好」、「部長好可愛」、「這樣宣導讓人印象深刻」，還有人眼尖發現，公車上還有林佳龍最喜歡的莎莉玩偶，笑稱「有龍龍在的地方就有莎莉」。