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每天辛苦賣冰養全家　爸累到「趴機車休息」竟然就這樣死了

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▲桃園市72歲張姓婦人，去年11月騎車外出，未依規定左轉導致對向林姓男子騎乘機車摔車，導致全身多處受傷，張婦僅丟下「年輕人不要騎太快」隨即離去，林男憤而提告。（圖／視覺中國CFP）

▲男子竟然直接累死在機車上。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

印尼爪哇近來發生一起猝死事件，一名66歲男子為了維持一家生計，每天努力在街頭賣冰，然而近日卻被人發現累死在摩托車上，由於車子剛好擋到別輛汽車的路，對方下車去查看時才發現他已經死亡。

這起事件2日上午10時左右，發生在龐越市(Probolinggo) Sumber區的一處村莊，66歲男子米西揚拖(Misyanto)被當地40歲居民蘇沃科(Suwoco)發現倒在機車上一動也不動，嚇得趕緊報警。警察局長蘇諾(Iptu Suno)表示，「報案者被眼前的情景給嚇了一大跳，死者的頭靠在儀表板上，雙手則垂在車燈前緩緩揮舞，起初他只是想請對方把車移開，靠近一看才發現對方已經死去。」

米西揚拖後來被帶到附近醫院醫治，被醫生證實已經死亡，警方表示，「死者身上沒有發現遭到暴力的痕跡，也沒有財物遺失，根據家人說法，他生前常抱怨頭痛以及呼吸急促等問題，但仍然堅持每天騎車出去賣冰」，目前家人拒絕進行驗屍。

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