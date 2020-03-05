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眾議院「415：0」通過台北法案　裴洛西：美國與台灣站在一起！

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▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）發表聲明恭喜台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國眾議院4日以415票比0的高票表決通過「台北法案」(TAIPEI Act)，除了要協助台灣鞏固外交國，還包含支持台灣參與國際組織以及強化台美雙方經貿關係。法案通過後，眾議院裴洛西(Nancy Pelosi)也特別發表聲明，表達對台灣的支持。

台北法案表決通過後，眾議院長裴洛西在聲明中表示，「過去幾十年來，美國國會在兩黨與兩院制度的基礎上，驕傲地與台灣站在一起，台灣是該地區重要盟友以及民主夥伴，國會今天通過台北法案，再次重申我們對自由、開放以及民主台灣的堅定支持」。

「台北法案」原名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act)，最早是由共和黨參議員賈德納(Cory Gardner)等4位友台參議員共同提出，參院版本去年10月29日表決通過後，眾院版本也於隔日無異議通過。但由於眾議院版本是根據參議院版本修改，所以法案還需要再送回參議院再表決一次，等到2院法案內容一致後，才會送出國會給川普簽署。

裴洛西表示，台北法案的通過，將會維護以及提升台灣在國際舞台上的地位，美國必須鼓勵我們的盟國以及夥伴加強與台北的外交關係，並確保台灣在聯合國等國際組織的決策桌上能佔有一席之地，「國會在今天這樣的日子繼續向世界傳達了一個訊息，就是美國和台灣站在一起，這項重要的法案將會交到總統的辦公桌上，我們希望能快速完成簽署。」

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