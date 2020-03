眾議院「415：0」通過台北法案　裴洛西：美國與台灣站在一起！

▲美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)發表聲明恭喜台灣。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

美國眾議院4日以415票比0的高票表決通過「台北法案」(TAIPEI Act),除了要協助台灣鞏固外交國,還包含支持台灣參與國際組織以及強化台美雙方經貿關係。法案通過後,眾議院裴洛西(Nancy Pelosi)也特別發表聲明,表達對台灣的支持。

台北法案表決通過後,眾議院長裴洛西在聲明中表示,「過去幾十年來,美國國會在兩黨與兩院制度的基礎上,驕傲地與台灣站在一起,台灣是該地區重要盟友以及民主夥伴,國會今天通過台北法案,再次重申我們對自由、開放以及民主台灣的堅定支持」。

「台北法案」原名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act),最早是由共和黨參議員賈德納(Cory Gardner)等4位友台參議員共同提出,參院版本去年10月29日表決通過後,眾院版本也於隔日無異議通過。但由於眾議院版本是根據參議院版本修改,所以法案還需要再送回參議院再表決一次,等到2院法案內容一致後,才會送出國會給川普簽署。

裴洛西表示,台北法案的通過,將會維護以及提升台灣在國際舞台上的地位,美國必須鼓勵我們的盟國以及夥伴加強與台北的外交關係,並確保台灣在聯合國等國際組織的決策桌上能佔有一席之地,「國會在今天這樣的日子繼續向世界傳達了一個訊息,就是美國和台灣站在一起,這項重要的法案將會交到總統的辦公桌上,我們希望能快速完成簽署。」

The TAIPEI Act celebrates and supports Taiwan’s commitment to democracy, by preserving and promoting its position on the international stage. Today and on all days, Congress continues to send a message to the world that America stands with Taiwan. https://t.co/fF8FnRUhBL