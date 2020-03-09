至尊公主號將靠港！美乘客分送4軍營隔離14天　加拿大安排包機撤僑

▲ 至尊公主號郵輪即將停靠奧克蘭港。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國公主郵輪集團旗下「至尊公主號」（Grand Princess）累計已有21人確診新冠肺炎（COVID-19），其餘3000多人還在船上隔離，9日將停靠美國加州奧克蘭港，但確切時間有待確定。船上美籍乘客將被送往空軍基地，接受病毒篩檢及14天隔離。加拿大則正安排包機，以便將船上公民接回加國。

至尊公主號載有來自54個國家的約2400名乘客及1100名船員，爆發疫情後被禁止靠港，在舊金山外海漂流幾天後才確定將於9日停靠奧克蘭港。加州當局正與船上人員所屬國家合作，安排他們回國。船組員則留在船上隔離並接受治療，待乘客下船後開往其他地方停靠。

喬治亞州長肯普（Brian Kemp）聲明指出，船上34名來自該州的乘客和部分住在美東地區的美籍乘客將搭機前往瑪麗埃塔的喬治亞州杜賓斯空軍基地（Dobbins Air Force Base）隔離，預計9日晚間或10日凌晨抵達。

約千名來自加州的乘客將送往曲維斯空軍基地（Travis Air Force Base）或米拉瑪陸戰隊航空基地（Miramar Marine Corps Air Station），其餘乘客則安置於德州聖安東尼奧-拉克蘭聯合基地（Joint Base SanAntonio-Lackland）。

《加拿大廣播公司》（CBC）報導，加國全球事務部8日發表聲明指出，已經安排一架班機，將在郵輪靠港後將船上237名加拿大人載回特倫頓空軍基地（Canadian Forces Base Trenton），接受檢疫與隔離。

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