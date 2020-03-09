738萬獎金全捐武漢　大陸國乒結束44天海外「流浪」訓練

▲大陸乒乓球國家隊在卡達公開賽拿下四冠佳績。（圖／翻攝新浪體育）

記者魏有德／綜合報導

大陸乒乓球國家隊於卡達公開賽拿下男單（樊振東）、女單（陳夢）、男雙（馬龍/許昕）及女雙（王曼昱/朱雨玲）等四個項目的冠軍及混雙亞軍，共計獲得獎金24.6萬美元（約738萬元新台幣），將全部捐給武漢抗疫前線。此外，由於疫情影響，大陸國乒自1月中前往德國比賽後，便一直滯留在海外訓練，消息人士指出，卡達公開賽後團隊也將回到海南備戰6月中的比賽。

▲大陸國乒將卡達公開賽獲得的獎金全數捐給武漢抗疫前線。（圖／翻攝新浪體育）

《人民日報》報導，中國乒協運動員委員會主任兼隊員馬龍曾召集所有隊員開會，一致決定要將卡達公開賽獲得的全部獎金捐獻給武漢抗疫前線，「盡綿薄之力」。馬龍表示，「這次比賽大家關注度挺高，正好獎金也挺多，希望在這裡的所有運動員能夠打出好成績，多打出點獎金。」

大陸國乒一行47人於1月26日前往德國參加2020國際乒聯職業巡回賽德國站比賽，按原計劃，團隊結束德國公開賽後，將返回海南陵水進行世乒賽前的封閉集訓。不過，受新冠肺炎疫情影響，大陸國乒只能臨時更改計劃，開啟流浪備戰模式，直接前往卡達進行海外訓練。

▲大陸乒乓球國家隊備戰2020國際乒聯職業巡迴賽賽事。（圖／翻攝新浪體育）

由於臨時決定海外訓練，大陸國乒隊員面臨器材及物資短缺的問題。拿下卡達公開賽男單冠軍的樊振東便因為只有攜帶兩雙球鞋，為確保比賽能有趁腳的戰靴，另一雙已破洞的訓練鞋得穿了再穿。此外， 消耗量最大的乒乓球，也只能以「單球訓練」的方式，撐了兩週才收到大陸寄出的後續練習物資。

《央視》記者透露，大陸國乒於卡達公開賽後，將結束這陣子海外流浪訓練的日子，返回海南陵水備戰6月中在南韓舉行的世錦賽。