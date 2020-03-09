檢測不足、門檻太高釀「病毒擴散33個州」！　 美國政府忙補救

▲ 美國加州公共衛生部實驗室。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

美國武漢肺炎病例連日攀升，主因是之前檢測標準很高、檢驗試劑組有問題、量也不足，以致確診感染的人數偏低。飽受批評的美國川普政府急忙調整，希望遏止疫情蔓延。

1月20日美國聯邦衛生官員就宣布發現美國第一起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。這名患者是從中國返美，住在現在疫情很嚴重的華盛頓州。

儘管當時中國的疫情已傳遍國際，許多國家展開疫情應變措施，但直到2月25日，美國疾病管制暨預防中心（CDC）國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）才正式警告，表示疫情擴散不可免。

之後兩週不到，美國確診病例快速攀升。至截稿為止，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計，全美確診病例達537例，21人死亡，至3月7日已有33個州傳出疫情，首都華府、國防部也有確診病例。

輕忽疫情讓川普政府飽受抨擊，但其中還有讓人難以理解的行政怠忽。

由於疫情起源於中國，疾病管制暨預防中心一開始規定，只有從中國返美或有接觸史的民眾才能接受新型冠狀病毒檢測。這項嚴格的標準讓衛生單位錯失了對在中國以外地區遭病毒侵襲民眾檢測的黃金時間，讓病毒在不知情的情況下散播。

更讓人瞠目結舌的是，號稱全球醫療科技領頭羊的美國，卻在2月中旬才發現，3種不同類型的檢驗試劑組中有一組存在缺陷，檢測結果難以確定，既未呈現陽性、也沒有陰性反應。

儘管疾管中心緊急修復並重新製作試劑組、發送給所有的實驗室，但許多檢測必須重做，拉長確診時間，且如果其中有確診患者造成的影響難以估計。

更糟的是，美國境內的檢驗試劑組數量不足、檢測標準設定過高、試劑組檢測缺陷，加上全美一開始能檢測的實驗室僅12家，讓疾管中心實際的檢測數遠低於預期，疫情在兩週內大規模爆發幾乎是無法避免的事。

住在華盛頓州西雅圖的推特用戶sketchy lady在慢性病與老人眾多的診所工作，因為出現症狀想接受檢測。她3月2日連發多條推特描述和醫療單位聯繫過程，先是撥通病毒專線，但等了40分鐘沒有回應，打給不同公私營醫療機構查詢也無功而返，最後透過醫院轉接病毒熱線，卻被告知自己不符合檢測資格。她的推文有超過12萬人轉推，許多人留言敘述自己的類似經驗。

為了修正這些錯誤，由副總統彭斯（Mike Pence）領導的總統武漢肺炎工作任務小組趕緊調整，先放寬檢測標準，任何醫師都可以依循疾管中心指示，轉介病人接受病毒測試。美國食品暨藥物管理局（FDA）轄下的公衛實驗室也將進行免費的病毒測試，疾管中心也協調州、地方與民間實驗室投入病毒檢測。

疾管中心同時緊急發出110萬個檢驗試劑組到全美各地，9日將再增加40萬組，近期內希望能增加到400萬組，以期增加檢測數量與檢測機構，儘早確診病例，儘早治療，避免疫情擴大。（編輯：郭中翰）