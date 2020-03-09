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600億紓困振興特別預算一毛未刪　柯建銘：180個提案都處理完畢

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▲▼立法院財政等聯席委員會審查 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」,柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院審查 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院9日聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，原先國民黨立委翁重鈞擬提案，凍結600億預算的80%，引發抨擊，最後撤案。而歷經朝野4個多小時討論，包括臨時提案共有180案都處理完畢，並未刪減或凍結金額，初審通過，全案交由黨團協商，預計立法院會13日完成三讀。

行政院2月27日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」新台幣600億元，其中包括防治經費196億元，作為應變醫院隔離收治、設置集中檢疫場所、防疫補償金、徵購物資設備等經費；紓困及振興經費方面共404億元。

立法院包括財政等6個委員會今天聯席會議審查，民進黨團總召柯建銘今天全場坐鎮，歷經四個多小時討論後初審通過。柯建銘表示，自己從來不到委員會坐鎮，今天全程在委員會中，就是希望把它處理好。而今天審查朝野互有退讓，包括臨時提案共有180案，全都處理完畢，預算也沒有刪也沒有凍結。

至於翁重鈞原先欲提案凍結特別預算的80％，相當於480億元，引發各界抨擊，最後因連署人數不足，並未成案。對此，翁重鈞也透過新聞稿表示，他提案的目的是要凸顯特別預算倉促上路，避免行政機關浪費公帑，以及凸顯預算遭濫用事後又規避國會監督的問題，強調自己樂見防疫特別預算順利通過，但也呼籲政府用所當用。

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