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國家隊好消息+1！國光生技開發「候選疫苗」最快5月出爐　將動物實驗

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▲流感疫苗海內外訂單成長　國光生技今年拚轉虧轉盈。（圖／國光生技提供）

▲流感疫苗海內外訂單成長，國光生技拚轉虧轉盈。（圖／資料照）

中央社訊

疫情在全球快速蔓延，疫苗研發進度備受關注，台灣疫苗廠國光生物科技表示，目前進度符合規劃，國光生評估如果開發順利，候選疫苗最快5月可以出爐，將進入動物實驗。

國光生表示，日前已與國衛院簽訂合作意向書，合作範圍包括病毒疫苗與試劑開發，及動物模式建立等，從目前進度評估，如果順利候選疫苗最快5月可以出來，之後進入動物實驗。

國光生1月受惠台灣公費四價流感疫苗集中出貨，繳出歷史新高的營收後，2月配合擴建第2條生產線，進入廠房施工階段，原有產線全面暫停生產，使得2月單月營收急凍，僅新台幣459萬元，月減98.71%，年減78.76%。

國光生累計今年1月至2月自結營收3.61億元，則仍較去年同期大幅成長935%。

▲國光疫苗流感疫苗生產線 。（圖／翻攝國光生技公司網站）

國光生表示，第2條無菌針劑充填線的建置目前進行到廠房設施的施工，使得原有第1條充填產線的使用受到限制，必須暫時停產，今年的產品生產排程也配合工程而調整。第1季營運將受到影響，4月會進行歲修，5月將恢復運作，迎接下半年旺季。

國光生表示，第2條無菌針劑充填線預計在2021年第3季完工，明年2條充填線配合下，產能將提高數倍，可充份供應未來國內外的訂單需求。

在世界衛生組織（WHO）宣布今年北半球流感疫苗病毒株後，國光生指出，已立即開始季節流感疫苗的原液生產，以供今年的流感防疫需求。同時，國光今年將進行6個月至3歲以下幼童四價流感疫苗的臨床試驗。

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