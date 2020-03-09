罷韓二階送件！韓國瑜夾在防疫壓力中　他搖頭首度回應三個字

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜出席因應「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第11次應變指揮中心會議，他提到面對疫情，市府對於遠距教學、居家上班、及學生的新禮貌運動都有新進展，而記者追問有關罷韓二階送件及防疫緊繃下，會不會覺得壓力大，韓國瑜搖搖頭，僅說「全力衝」。



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長韓國瑜表示，在第11次的防疫會議上，下令立刻測試遠距教學，會在市區會找一間學校、郊區找一間學校，立刻實施遠距教學，從測試之中了解到準備的完善不完善。

▲韓國瑜出席防疫會議 。（圖／記者洪正達攝）

第二、針對異地上班以及甚至在居家上班，也請人事處立刻開始研究，找一個單位實施異地上班、居家上班，要著手準備壓力測試。另外，也鼓勵小朋友下課之後，能夠遵守今天通過的新禮貌運動，人與人之間保持一公尺，也會勸各學校能夠讓小朋友在下課的時候，能到操場多走一走曬太陽，遵照新禮貌運動。

而最後，針對媒體提問有關罷韓行動跟防疫緊繃下，會不會覺得壓力大？韓國瑜搖了幾下頭，在口罩底下講了「全力衝」，新聞局長鄭照新表示，韓國瑜的意思是不會受到影響，全力拚市政、衝市政。

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