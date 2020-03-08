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親家真是大手筆！路邊紅包袋綁一疊「超厚重聘禮」　網刷一排：我OK你先撿

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▲▼紅包袋綁口罩冥婚。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲撿起來有口罩防疫又賺到老婆。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

雖然現在成人口罩已經增加到7天3片，藥局每天仍大排長龍，很多上班族休息時間再去問早已賣光。台中一名網友7日行經永康路，無意間在地上看到一大疊藍色不明物，上頭還用橡皮筋綁了一個紅包袋，湊近一看才發現，底下那疊竟然是比鈔票還值錢的東西。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，遠看還以為是用塑膠袋裝的千元大鈔，近看才發現是一整包口罩，雖然大家都知道紅包袋不能亂撿，否則會把鬼新娘帶回家，不過，在這一罩難求的時代，簡直是紅包綁著一大塊金條掉在路上，讓人看了實在心癢難耐。

請繼續往下閱讀...

▲▼紅包袋綁口罩冥婚。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲聘禮也有跟上時代變化。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友表示，沒想到現在冥婚也跟上時代，一大疊口罩比紅包本身還吸引人，看在對方如此有誠意的份上，建議原PO先撿再說，說不定還多一個老婆保佑，「哇，這個超大手筆的，撿了吧，晚上夢到有人退貨再說」、「在哪裡！我想脫單，反正活的是沒希望了」、「對方好富有」、「聘禮有在更新耶」、「親家真的大手筆，現在口罩比黃金還值錢」、「這包真是跟上時事」、「我ok，你先撿。」

據了解，除了5日實施成人口罩7天內3片、兒童口罩7天內5片，行政院目前還在研擬「口罩實名制2.0」，根據過去這段期間的銷售紀錄、健保資料庫中的大數據，找出存貨較多的藥局，實施更有效與精準的口罩分配，這些多出來的口罩將以網路形式販售，讓民眾買口罩更便利，這項政策已在討論階段，最快12日會上路。

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關鍵字：

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