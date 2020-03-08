獨／「時中」跟著走　超狂藥師「感謝狀」印大一點！網歪樓：隨口罩送？

▲台北萬華一名劉姓藥師收到衛福部的感謝狀，印成T恤穿在身上 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／台北報導

還記得《ETtoday新聞雲》曾經報導過《實名制3天惹毛藥師賭爛了！買口罩別問「跑馬燈」霸氣Q＆A》嗎？結果這家藥局不但爆紅，還成了打卡景點，而現在這家藥局的劉姓藥師又出招了，日前他收到了中央疫情管制中心總指揮陳時中的感謝狀，他竟然把這張感謝狀「印大一點」變成了T恤，不少人看了還真的預購，讓這名劉姓藥師相當傻眼，把整件事po到網路上，網友歪樓說「買口罩送一件」。

就在6日，這名劉姓藥師將一張照片po到網路上，仔細看這張照片就是來自衛生福利部，感謝藥局配合新冠肺炎防治工作以及口罩實名制，所以特別發感謝函過來，印發的日期是在今年的2月27日。收到這一張，劉姓藥師當時還打趣在網路發問說：「能不能拿來抵罰單？」

請繼續往下閱讀...

▲台北萬華一名劉姓藥師收到衛福部的感謝狀，印成T恤穿在身上 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台北萬華一名劉姓藥師收到衛福部的感謝狀，印成T恤穿在身上 。（圖／記者吳奕靖攝）

但沒想到事隔一天，劉姓藥師又po出了一張照片，竟然是把感謝狀印成了T恤，同時寫明「感謝狀是吧！我印大一點」，甚至拍照地點還在百貨公司的電扶梯；劉姓藥師表示，他真的穿了這一件到處趴趴走，網友看了這張照片後，竟然有人要求要預購，而且還不止一個人，甚至還有人說：「買口罩送一件。」

其實劉姓藥師本身也是重車車友，就在7日當天，他穿著這一件去跑山，被其他車友看到之後，立刻引發熱議，同時間還真的有人表示要購買，目前了解還真的有進行統計數量，大約為50件。

▲台北萬華一名劉姓藥師收到衛福部的感謝狀，印成T恤穿在身上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台北萬華一名劉姓藥師收到衛福部的感謝狀。（圖／記者吳奕靖翻攝）