苗栗從未政黨輪替！　王婉諭與曾玟學、宋國鼎組聯合服務處

▲王婉諭與宋國鼎、曾玟學共同成立聯合服務處。（圖／翻攝王婉諭臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

時代力量立委王婉諭從小在苗栗長大，她與黨內苗栗議員宋國鼎、曾玟學，共同成立聯合服務處，7日舉行服務處揭牌儀式。王婉諭說，「自詡為苗栗女兒，我也把自己當作苗栗的立委，未來也會努力為這塊土地、為各位鄉親服務！」

「苗栗多一席，服務更升級！」王婉諭在臉書表示，參選時，第一個掃街行程，選在苗栗的南苗市場，當時曾說過，從小到大在苗栗成長，身為苗栗女兒，若當選立委，一定會為了苗栗再多做一些；如今，因為大家的信任與支持，真的進立法院，當然也要兌現承諾。



王婉諭指出，對苗栗一直有很深的感情，無論是苗栗的好山好水、文化、美食，都讓她非常喜歡，像是南庄護魚步道、雪霸國家公園，桐花、杭菊、柚花、桂花，還有很多的特色小吃、客家菜，都讓她非常懷念。



王婉諭透露，先前到南苗市場掃街時，有人告訴她「我們苗栗真的很需要改革！」苗栗是全台灣唯一一個沒有政黨輪替過的地方，身為苗栗的女兒，這裡是最人親土親的故鄉，所以當選後的服務處，優先選在這裡成立，為的就是能為苗栗多做一點事。



王婉諭提到，時代力量有兩席非常優質的苗栗議員， 曾玟學和宋國鼎，如今一起在苗栗設置聯合服務處，就是希望能結合地方與中央的力量，讓地方的民意傳達到國會，中央地方共同努力，一起讓家鄉變更好，自詡為苗栗女兒，也把自己當作苗栗的立委，未來也會努力為這塊土地、為各位鄉親服務。