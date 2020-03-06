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驚見老爸偷吃還拍「深入照」！女兒急轉給媽…加碼爆出小四　他嗆斷絕父女關係

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▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲苗栗人夫偷吃小三、小四，女兒送修手機驚見姦情。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗一名人妻指控，結婚30多年的丈夫竟然陸續與2名女子發生婚外情！女兒替丈夫送修手機時，意外見到裡頭竟有多張鹹濕照及親密對話，隨即告訴自己，她這才驚知丈夫早已背叛婚姻，決定提起離婚訴訟。法院審理後，判准2人離婚。

人妻主張，與丈夫在1988年11月11日結婚，孰料，對方自2011年起竟然陸續與黃姓、蒙姓女子發生婚外情，2019年3月女兒幫丈夫修手機時發現姦情，同年4月她向黃姓小三確認，結果黃女向她與女兒道歉。另外，蒙姓小四也承認與人夫發生婚外情。

人妻檢視丈夫手機LINE訊息發現，黃女曾傳訊給丈夫，「有在想你唷！」；蒙女則是傳訊，「我們都有婚姻，這樣不適合，你我不要傷害身邊的人，好不好？」、「我看到你的妻女讓我非常尷尬」、「昨天曉慧傳訊息前，我就想永遠離開你，才能斷你的念頭」、「是你堅持把我當愛人，發生關係」，同時也發現為數不少的激戰照。

人夫在姦情曝光後竟寫信指責女兒，「錯都在我的感情行為，而你們為什麼這樣害人家家庭呢？」、「我的老婆或其他人是否告我，我坦然面對。錯了就是錯了，我也不用解釋那麼多！我只能跟我老婆說對不起！」、「我會感情走私，也是你們造成的。」、「縱然是我的行為偏差，但都是我私下的行為，如今卻是妳們在害我，不但害我，還害別人的家庭，妳們這些行為真的很可惡，覆水難收，破鏡難重圓，我們之間的鴻溝已建立。但我還是要求求妳們，這是我第一次向家人誠懇拜託，原諒他們吧！」

人妻見狀心碎，表示自己為家庭付出30多年，丈夫不但承認「感情走私」多次出軌，還因此想跟女兒斷絕父女關係，將2人夫妻情分破壞殆盡，決定提出離婚訴訟。

但人夫堅決否認有婚外情，辯稱手機內的鹹濕照，並不是與蒙女發生性行為時的照片，強調妻子說的只是為了要離婚所杜撰出來。法院勘驗各項事證後，判准2人離婚。全案仍可上訴。

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