網傳新兵染新冠肺炎　海軍駁斥假訊息：別跟「自由」、「荷包」過不去

▲海軍司令部政戰主任孫常德。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

網路傳聞指出，海軍司令部透過群組發布新聞稿，提到新兵訓練中心有人確診武漢肺炎。對此，海軍司令部政戰主任孫常德表示，海軍並沒有發布任何有關疫情新聞稿，有關疫情及確診個案等相關資訊，國防部已明令規定統由中央流行疫情指揮中心發布及說明，海軍將持續查證消息來源，後續依照現行法規移送相關單位處理。

有關網路傳聞傳出，海軍司令部透過群組發布新聞稿，提到新兵訓練中心有人確診武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心執行官周志浩7日下午表示，已和軍方聯繫，確認沒有此訊息，並非真實訊息。

海軍司令部隨後也緊急召開記者會，孫常德於會中鄭重澄清，海軍並沒有發布任何有關疫情新聞稿，有關疫情及確診個案等相關資訊，國防部已明令規定統由中央流行疫情指揮中心發布及說明，海軍司令部不會發布有關疫情及確診個案等新聞稿及相關資訊。

孫常德表示，國軍所有防疫作為均依中央流行疫情指揮中心及國防部指導，落實執行體溫量測，門哨管制，環境消毒，營舍區隔管理及異地辦公，國防部給的最高指導原則就是要「阻絕於境外」，絕不允許疫情進入營區。

孫常德也說，有關訊息來源，海軍將持續查證，籲請國人勿傳播及聽信不實訊息。

國防部發言人史順文受訪時表示，現在的網路謠言很多，呼籲民眾收到這類的訊息可以先做查證，避免造成恐慌，國軍會做好各項防疫措施，以阻隔的方式避免疫情群聚的可能性。

此外，國防部也在臉書上強調，「假訊息賣勾傳，別跟自由與荷包過不去」，傳播疫情假訊息，最高可關三年、重罰三百萬。國防部表示，國軍並無官兵確診案例，將持續落實各項防疫措施，絕不允許疫情進入營區。

▼國防部也在臉書駁斥海軍新兵感染新冠肺炎一事。（圖／取自國防部發言人臉書）



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