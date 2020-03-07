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圖解34萬國民黨員！人數最多前三名縣市曝光　黃復興黨部佔8萬3307人

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▲▼ 國民黨主席補選投票 民眾投票 。（圖／記者張一中攝）

▲國民黨主席補選投票。（圖／記者張一中攝）

政治中心／台北報導

國民黨主席補選7日登場，將在全國271個投開票所投票，根據國民黨日前公告的全國選舉人數一覽表顯示，連同1萬816位海外黨員，共34萬5971名國民黨員擁有投票權，其中以台北市最多人，再來是高雄市，其次為新北市。

國民黨3日公布黨主席補選全國選舉人數表格，只見22個縣市黨員數中，以4萬3158人的台北市佔最多，其次是4萬940人的高雄市、3萬8251人的新北市、2萬8678人的台中市、2萬4839人的桃園市、2萬3588人的彰化市，以及2萬2715人的台南市；此外，海外還有1萬816人。

合計以上數字，國民黨主席補選選舉人數為34萬5971人，內含各縣市黨部25萬1848人、黃復興各支黨部計8萬3307人（約佔24％）、海外通訊投票1萬816人。

面對國民黨主席補選，參選人郝龍斌上午就到士林忠誠里民活動中心投票，受訪時直言，這次投票非常不方便，「一個是黨員不知道在哪裡投票，另外一個投票不方便，我很擔心這次投票率會低，會影響到選舉結果。」

▲▼ 朱立倫出席國民黨主席補選投票 。（圖／記者張一中攝）

▲朱立倫出席國民黨主席補選投票。（圖／記者張一中攝）

前國民黨主席朱立倫也在一大早前往投票，直言國民黨從今天開使撤底的改革，是一個改造的國民黨，不是一個紛紛擾擾、權力爭奪的國民黨，從今天開始全力推動改革，不要想個人的位子、權力，大家同心協力。

而過去掀起「韓流」卻角逐總統大選失利的高雄市長韓國瑜，大約在11點多抵達高雄市黨部投票，不少支持者遇見他還大喊「市長加油」。對於媒體提問，有關郝龍斌喊出，未來要全力協助度過罷免危機有何看法？韓國瑜並無多做回應。

▼黨主席補選，韓國瑜市長到黨部投票 。（圖／記者翁進忠攝）

▲▼ 黨主席補選，韓國瑜市長到黨部投票 。（圖／記者翁進忠攝）

▼國民黨黨主席補選暨中常委選舉全國選舉人數一覽表。（圖／國民黨提供）

▲▼國民黨黨主席補選暨中常委選舉全國選舉人數一覽表。（圖／國民黨提供）

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